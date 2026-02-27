La Cámara de Senadores dio luz verde a los cambios en la Ley de Glaciares impulsados por el Gobierno de Milei

El oficialismo alcanzó este jueves otra victoria legislativa luego de que la Cámara de Senadores aprobara las reformas en la Ley de Glaciares. La aprobación en general se alcanzó con 40 votos positivos contra los 31negativos y una abstención. Ahora el debate pasa a Diputados.

Además de la aprobación, Javier Milei logró que senadores transformara en ley el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Este viernes, a la misma hora, en tanto, se convocó a otra sesión en la Cámara alta para tratar los proyectos de reforma laboral y el régimen penal juvenil, ambos provenientes de Diputados.

Noticia en desarrollo...