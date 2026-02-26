Jimmy Kimmel carga contra Trump, “aspirante a rey chiflado” que “protege a los pedófilos” y tiene “matones asesinos”

Cinco meses después de volver a la cadena ABC, en la que fue silenciadopor la presión que Donald Trump ejerció sobre la empresa, Jimmy Kimmel eleva el tono de sus críticas contra el presidente de Estados Unidos.

Este miércoles, durante la emisión de su programa, el conocido presentador norteamericano arremetió contra el líder republicano por hacer un discurso sobre el Estado de la Unión repleto de mentiras y ataques hacia los migrantes.

Kimmel tiene la impresión de que el mensaje de Trump podría resumirse con estas pocas palabras: “Todos los extranjeros son asesinos”. Eso sí, aunque el presidente “dijo que no se ha permitido la entrada de ningún inmigrante ilegal a Estados Unidos bajo su mandato”, también dio a entender que “la puerta siempre estará abierta para quienes entren legalmente y se conviertan en su próxima esposa”. “Presumió de haber dejado a dos millones de personas sin cupones de alimentos. Fue como un mensaje navideño del Grinch”, exclama el showman.

Kimmel desgranó parte del larguísimo discurso del presidente (el más extenso de la historia) y después ofreció su propia visión acerca de este “aspirante a rey chiflado que hace todo lo posible por censurar las opiniones que no quiere oír”.

El presentador criticó que Trump haya “recortado la financiación de la investigación del cáncer y de los hospitales infantiles mientras se embolsa miles de millones de dólares para sí mismo y su familia”. Dijo también que el presidente “protege a los pedófilos y no da explicaciones” (en referencia al caso Epstein), y que “manda a sus matones a arrestar, encarcelar y asesinar a ciudadanos estadounidenses”. Esto último era una clara alusión al ICE, la policía migratoria que, mediante prácticas autoritarias y desproporcionadas, ha sembrado el pánico en algunas ciudades del país y ha acabado con la vida de dos civiles.