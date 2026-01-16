Jimmy Kimmel ofrece a Trump todos los premios que ganó si retira el ICE de Minnesota

El presentador Jimmy Kimmel, enfrentado a Donald Trump después de que este intentara que lo despidieran, parece que ha encontrado la manera de acercarse al presidente de EE.UU.: ofrecerle todos los premios que ha ganado a cambio de que saque de Minnesota al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Darle un premio parece que es la única forma de conseguir que haga algo”.

Kimmel explicó el encuentro entre Trump y María Corina Machado, quien entregó la medalla del Nobel de la Paz al presidente “como reconocimiento a su compromiso con la libertad de Venezuela” y a pesar de que el Instituto Nobel ha recordado en varias ocasiones ya a Machado que el premio es intransferible. Después del secuestro de Maduro por parte de EEUU, Trump se negó a apoyar a Machado como presidenta del país.

“Algunas personas de los círculos de Trump creen que es porque ella no le dio su Premio Nobel. Entonces ella dijo: «Espera. ¿Sabes qué? Se lo daré»”, explica Kimmel. Durante la reunión en la Casa Blanca, hicieron que Machado entrara como una visitante y tuvo que pasar por el control de seguridad. Según el presentador, lo hicieron para “asegurarse de que traía el premio”: “Y lo traía, así que la dejaron entrar”.

Las risas del público estallaron cuando hicieron zoom a la foto de ambos: “Mira qué feliz está”:

“Rara vez un presidente le quita el Premio Nobel a alguien. Ahora mismo está en el Despacho Oval chupándolo como un chupete. Mira qué feliz está. ¿Alguna vez habéis visto a alguien más feliz que él por ganar este premio? Y eso que ni siquiera lo ganó”, sigue Kimmel. “Pero Machado no se fue con las manos vacías. Se la vio salir de la Casa Blanca con una bolsa de regalo. Gracias. Gracias por el Premio Nobel, aquí tienes una taza de ”Make America Great Again“.

Y aquí es donde el presentador del late show le hace una oferta que “le resultará difícil rechazar”. “Si y solo si acepta sacar al ICE de Minneapolis y volver a colocarlo en las fronteras, que es donde debe estar, estoy dispuesto a ofrecerle uno de los siguientes trofeos con los que he tenido el honor de ser galardonado a lo largo de los años”:

¿Y cuáles son esos trofeos? Un Emmy de 1999, un premio Cleo por su trabajo “vendiendo basura a la gente”, un Webby, “el más prestigioso que puede otorgar internet”, un premio del gremio de guionistas, “como puede ver, es muy bonito”. Y, “lo mejor de todo”: el premio Soul Train 2015 “a la persona blanca del año”.

Estados Unidos, y en especial Minnesota, estos días vive intensas protestas después del asesinato por parte del ICE de Renée Nicole Good en Minneapolis. “Yo mismo entregaré cualquiera de esos premios, o incluso todos, en el Despacho Oval a cambio de que dejen en paz a la gente de Minneapolis”.