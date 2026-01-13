Minnesota demanda a la Administración Trump tras el asesinato de Renée Nicole Good por parte del ICE en Minneapolis

Minnesota y las dos ciudades más grandes del Estado, Minneapolis y Saint Paul, han presentado este lunes una demanda contra la Administración Trump para intentar detener su ofensiva contra la migración que ha llevado al asesinato de una mujer de Minneapolis de 37 años, Renée Nicole Good, por parte de un agente federal del ICE y que ha acarreado indignación y protestas en todo el país.

El estado de Minnesota, junto con Minneapolis y St Paul, ha afirmado que el Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Kristi Noem, está violando la Primera Enmienda –sobre libertad de expresión– y otras protecciones constitucionales. La demanda solicita una orden de restricción temporal para detener la acción de control o limitar la operación.

“Esto es, en esencia, una invasión federal de las Ciudades Gemelas de Minnesota [Minneapolis y Saint Paul], y debe detenerse”, ha afirmado el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, en una rueda de prensa: “Estos agentes federales, mal entrenados, agresivos y armados, han aterrorizado a Minnesota con una conducta ilegal generalizada”.

El Departamento de Seguridad Nacional se compromete a enviar más de 2.000 agentes de inmigración a Minnesota y afirma que ha realizado más de 2.000 detenciones desde diciembre. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha calificado esta ofensiva como su mayor operación de control hasta la fecha.

La demanda de Minnesota acusa a la Administración de Trump de violar los derechos de libertad de expresión al atacar a un estado que es un bastión de los demócratas y acoge migrantes.

“Nos atacan por nuestro aspecto y nuestro acento. Nuestros residentes están asustados. Y como funcionarios locales, tenemos la responsabilidad de actuar”, afirmó el alcalde de St. Paul, Kaohly Her, nacido en Laos.

En respuesta, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a los funcionarios de Minnesota de ignorar la seguridad pública. “El trabajo del presidente Trump es proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley, sin importar quién sea su alcalde, gobernador o fiscal general del estado”, dijo McLaughlin: “Eso es lo que está haciendo la Administración Trump; tenemos la Constitución de nuestro lado, y esperamos demostrarlo en los tribunales”.

El Gobierno también se enfrenta a una nueva demanda por una ofensiva similar en Illinois. Más de 4.300 personas han sido detenidas el año pasado en la Operación Midway Blitz, cuando patrullas de agentes enmascarados peinaron la zona de Chicago. La demanda presentada por la ciudad y el estado afirma que la campaña tuvo un efecto intimidatorio, que hizo que los residentes tuvieran miedo de salir de casa o utilizar los servicios públicos.

Desde el despliegue en las Ciudades Gemelas de Minnesota, es habitual oír las alarmas de los activistas cuando los agentes toman las calles. Los testigos han publicado regularmente vídeos de agentes federales utilizando gases lacrimógenos para disuadir a la ciudadanía.

Este lunes por la mañana, los agentes lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a una multitud que se había congregado para ver las consecuencias de un accidente de tráfico en Minneapolis, a pocas manzanas del lugar donde Renée Good fue asesinada a tiros.

Una multitud se congregó para ver cómo los agentes interrogaban a un hombre al que habían embestido por detrás. Los agentes utilizaron gas lacrimógeno para intentar disuadir al grupo y luego se marcharon mientras la gente gritaba “¡cobardes!”.

Los funcionarios de la administración Trump han defendido repetidamente al agente de migración que disparó a Renée Good el 7 de enero, diciendo que Good y su vehículo representaban una amenaza. Pero esa explicación ha sido criticada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y líderes políticos, basándose en los vídeos del enfrentamiento.

Mientras tanto, en Portland, Oregón, las autoridades federales presentaron cargos contra un ciudadano venezolano que fue una de las dos personas a las que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos disparó el jueves.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el hombre utilizó su camioneta para embestir un vehículo de la Patrulla Fronteriza y escapar del lugar con una mujer.

Ambos fueron tiroteados y finalmente detenidos. Sus heridas no revestían gravedad. El FBI dijo que, a diferencia del tiroteo de Good, no había ningún vídeo del incidente.