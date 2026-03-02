Cómo liberaron al gendarme Gallo: diplomacia paralela, una diputada ligada a la SIDE, el avión de la AFA y Milei en offside

La liberación del gendarme Nahuel Gallo de Venezuela, que llegó este lunes al país después de 448 días detenido y a bordo de un avión de la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia, habría comenzado a gestarse meses atrás por el avance de una diplomacia paralela que incluyó desde una diputada exlibertaria, ex embajadores ligados al kirchnerismo y hasta una periodista de Clarín. Incluso un empresario investigado en la trama de corrupción de la ANDIS y con vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado aparecen en la trama. La gestión dejó en offside al gobierno de Javier Milei, que además tiene una guerra abierta con el jefe del fútbol argentino, a quien acusa de lavado de dinero. “No estábamos al tanto”, reconoció esta mañana Patricia Bullrich, que era ministra de Seguridad cuando Gallo fue capturado en diciembre de 2024.

La punta del ovillo parecería iniciarse en la diputada Marcela Pagano, que ingresó al Congreso de la mano de La Libertad Avanza pero se alejó rápido del oficialismo, y pareja de Franco Bindi, abogado y empresario de medios, que elDiarioAR ya reveló como posible ejecutor de las filtraciones de audios por las que Karina Milei fue acusada de cobrar coimas.

Según relató Pagano en la pantalla de LN+, fue contactada durante el verano por Kevin Gallo, hermano menor de Nahuel y de bajísimo perfil mediático, y Griselda Heredia, su madre. El enlace fue la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat, experta en la cobertura de temas de política exterior argentina, quien fue consultada por la familia de Gallo para acceder a la diputada.

Fue entonces que Pagano ponderó lo que llamó una “diplomacia parlamentaria”: se activó un enlace con Venezuela a partir de que tras la captura de Nicolás Maduro quedaran al frente del gobierno chavista Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. En paralelo habrían aceitado los contactos Oscar Laborde, ex embajador argentino en Caracas durante el kirchnerismo, y Stella Lugo, ex embajadora de Venezuela en Buenos Aires.

“Laborde viaja a Venezuela y se reúne en un mano a mano con Delcy Rodríguez y le solicita poder repatriar al gendarme, y la respuesta fue afirmativa”, contó Pagano, que agregó: “La disposición a devolver a Nahuel Gallo siempre estuvo desde que Delcy asumió, pero si no se hizo antes fue porque nadie antes hizo un pedido formal. Según el gobierno venezolano no hubo un solo cable diplomático por parte de la cancillería argentina o de la embajada de Estados Unidos ni la italiana al respecto”.

Pagano mencionó la diplomacia italiana porque ese país pasó a hacerse cargo de los intereses argentinos en Venezuela desde que se rompió la relación con Brasil y luego de que Javier Milei decidiera quitar la representación del país en Caracas. Pero pese al relato de Pagano, elDiarioAR supo de fuentes diplomáticas al tanto de la negociación que el gobierno de Rodríguez no quería “entregarle” a Gallo a Milei.

Ahí es entonces cuando entró el factor AFA en la trama. Como la repatriación de Gallo tenía como conflicto secundario la prohibición de que avión venezolano aterrice en territorio argentino, surgió la alternativa de usar un avión privado. “Era imposible poder lograrlo: la dificultad radicaba en qué volvía el gendarme. Porque la embajada argentina ni los Estados Unidos ofrecieron ningún avión”, dijo Pagano, y agregó: “Delcy Rodríguez decía que no podía largarlo en un vuelo comercial porque si le pasaba algo la iban a responsabilizar a ella”.

A Rodríguez se le acerca un viejo conocido: el titular de la Asociación de Fútbol Venezolano, Jorge Jiménez Ochoa, íntimo amigo del Chiqui Tapia, a quien le piden un avión que pueda poner a disposición la AFA. La gestión se aceleró el fin de semana, a partir de una “excusa formal”: el Prosecretario de la AFA, Luciano Nakis, y el Secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares, visitaron junto a Ochoa las obras del nuevo Centro de Alto Rendimiento de Caracas.

La AFA subió una foto de los tres dirigentes este domingo en Caracas a las 17:39. A las pocas horas Gallo fue liberado, aunque hay una ventana de tiempo que no se explica. Según relató Bullrich, el gendarme fue extraído de la cárcel Rodeo I a las 21.30, cuando la noticia de su liberación la confirmó la esposa de Gallo, Maria Alexandra Gomez, a las 19.07 de Argentina: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió en X.

“El Fútbol, un puente humanitario”, había publicado la AFA a las 19.03, es decir antes que la propia pareja de Gallo. El Gobierno intentó torpedear la gestión de Tapia: “Pasamos un muy mal momento. Gallo no estaba seguro de adónde iba cuando lo subieron al avión”, dijo la senadora libertaria esta mañana en radio Mitre. Las imágenes contradicen la narrativa libertaria, porque Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y también señalado en la causa judicial contra Tapia, mostró una foto del Gendarme arriba del avión con la comitiva de fútbol argentino, una camiseta de la Selección y un mate.

Pagano confirmó la liberación de Gallo a las 19.09 y relató que inmediatamente después recibió una llamada de un agente de la agencia de inteligencia –a quien no identificó–: “Me llamó alguien de la SIDE para preguntarme si lo que escribí en mi Twitter era así. Nadie del gobierno me solicitó nada”, afirmó. En su Twitter había escrito: “Una gestión que se le debe a la diplomacia parlamentaria argentina no oficialista, ex embajadores y especialmente a la diplomacia deportiva de la AFA. Todo lo que entorpecieron desde Cancillería lo desactivamos desde el sentido común”.

“Es raro que te busque la AFA y no tu gobierno. El gobierno venezolano no quería entregárselo a Milei”, cuestionó Bullrich. El canciller Pablo Quirno, para no exponer aún más al Gobierno, le agradeció en X la gestión a los gobiernos de Italia y de Estados Unidos y a la ONG Foro Penal, pero no mencionó la intervención clave de la AFA y Tapia.

La trama se completa con el dato de que el Learjet 60 matrícula LV-KMA al que se subió Gallo pertenece a Baires Fly, empresa de Sergio Daniel Mastropietro, que hizo negocios con Fred Machado –acusado de narcotráfico en Estados Unidos y que le pagó a José Luis Espert US$200.000 que le costaron su carrera electoral– y quien también está involucrado en la causa de las coimas en la agencia de discapacidad: Baires Fly le habría aportado a Diego Spagnnuolo –ex amigo íntimo de Milei– y Miguel Calvete una pantalla de contratación de vuelos para blanquear el dinero desvaído en la ANDIS, según determinó la justicia federal.

Así, la liberación de Gallo cerró 448 días de angustia para su familia, pero abrió una trama política que expone la fragilidad de la diplomacia del Gobierno y las internas del poder libertario. Milei quedó corrido de una gestión que no pudo capitalizar en su exposición ante la Asamblea Legislativa y que le ganó de mano Tapia, que se vislumbra hoy un enemigo político más hábil que el peronismo.

MC