Murió Darío Lopérfido: fue funcionario de De la Rúa y director del Teatro Colón durante el macrismo

Murió a los 61 años Darío Lopérfido, el exvocero de Fernando de la Rúa y exministro de cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El exfuncionario, que dirigía la Catedra Vargas Llosa, sufría de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa neuromuscular.

Lopérfido fue diagnosticado en julio del 2024 pero a pesar del deterioro en su salud, siguió con su actividad como académico. A principios de diciembre, publicó una columna en la revista Seúl titulada “Tener ELA es una mierda”.

“La ELA no te deja nada de glamour. Caminás pésimo, la voz se te vuelve de borracho y comés con el riesgo de que se te caiga la baba”, escribió con crudeza sobre como la enfermedad avanzaba y le dejó solo “una mano y una pierna” que funcionaban, lo que le permitía “trabajar, pero en casa, escondido”.

“El Darío de antes de la enfermedad ya murió”, afirmaba, al hablar de cómo lo afectó la enfermedad y de la “infantilización del paciente”. “Era un buen polemista y ahora no puedo hablar bien, no camino bien, no tengo vida social y todo es raro. Mi vida estuvo ligada a los placeres físicos e intelectuales. Los placeres físicos desaparecen: tu cuerpo se vuelve una cárcel y eso es lo que más extraño. Los placeres intelectuales, en cambio, puedo mantenerlos. Leer, escribir, hablar con amigos, escuchar música, ver películas: todo eso sigue siendo posible”, sostenía.

En el texto también reflexionaba sobre su ateismo, que según decía, tenía “la ventaja de que uno vive con intensidad lo que queda”. “Vivir el final tiene algo interesante; la noción de final es parte de la vida. Yo prefiero vivirlo así, sin consuelo ni ningún Dios con quien enojarme”, escribió.

Del gobierno de la Alianza a la polémica por el número de desaparecidos

Lopérfido nació el 5 de junio de 1964 y desarrolló una carrera que combinó periodismo, gestión cultural y actividad política.

Fue secretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Integraba el llamado “Grupo Sushi”, el círculo de confianza que ocupaban los hijos de De la Rúa junto a jóvenes asesores.

En 2016 asumió como director artístico del Teatro Colón, presidente de Ópera Latinoamérica y luego fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Presentó su renuncia tras seis meses en medio de una polémica por sus cuestionamientos sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura. “En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos”, sostuvo y agregó que “ese número se arregló en una mesa cerrada”, lo que que le valió cruces y el repudio de organismos de derechos humanos y de parte del ambiente artístico.

“Ser ministro de Larreta fue una de las peores experiencias de mi vida política”, sostuvo años después cuando analizaba lanzarse como candidato a jefe de Gobierno y acusaba a su anterior jefe de haberse convertido en un “dirigente peronista”.

En 2025, Lopérfido grabó un programa de cinco episodios en los que entrevistó a al escritor Martín Caparrós, que también tiene ELA; Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española por el Partido Popular; el escritor nicaragüense Sergio Ramírez; el líder opositor venezolano Leopoldo López y Yunior García, dramaturgo y disidente cubano, exiliado tras su participación en las protestas sociales de la isla. “Siempre estoy interesado por el mundo de las ideas y por la defensa de la libertad”, declaró en una entrevista con el diario Clarín.