EE.UU. pide a sus ciudadanos que abandonen Israel ante un posible ataque contra Irán

Estados Unidos recomienda salir de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles. Es el mensaje que ha publicado este viernes el Departamento de Estado de EE.UU., que además ha dado la orden de restringir su personal en la Embajada en Jerusalén a lo mínimo imprescindible.

Así, el Departamento de Estado “autoriza la salida de personal no esencial del Gobierno de los Estados Unidos y familiares de personal del Gobierno de los Estados Unidos de la Misión en Israel debido a riesgos de seguridad”.

“En caso de incidentes de seguridad y sin previo aviso”, prosigue la comunicación del Departamento de Estado, “la Embajada puede restringir aún más o prohibir a los empleados del Gobierno de Estados Unidos y a sus familiares viajar a determinadas zonas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania. Se recomienda a las personas que consideren la posibilidad de abandonar Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles”.

El Departamento de Estado pide “reconsiderar viajar a Israel debido al terrorismo y los disturbios civiles”, así como “a Cisjordania debido al terrorismo y los disturbios civiles”. Además, pide “no viajar a Gaza debido al terrorismo y al conflicto armado, y en un radio de 11,3 km de la periferia de Gaza; el norte de Israel en un radio de 4 kilómetros de las fronteras con Líbano y Siria debido a la continua presencia y actividad militar; y la frontera con Egipto en un radio de 2,4 km, excepto el paso fronterizo de Taba, que está abierto”.

El aviso del Departamento de EE.UU. llega después de que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el futuro del programa nuclear de Teherán concluyeran sin avances este jueves en Ginebra.

EE.UU., mientras tanto, ha juntado en la zona dos grupos de ataque de portaaviones para atacar Irán si no llega a un acuerdo con Teherán sobre el fin de sus actividades nucleares.

Además de la la advertencia del Departamento de Estado, el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, envió un mensaje al personal de la embajada estadounidense en el que instaba a quienes quisieran marcharse a “hacerlo HOY”, informa The Guardian, que cuenta que Huckabee se puso en contacto con el personal de la embajada en un correo electrónico enviado a las 12.04 am, hora local, en el que les instaba a reservar vuelos a cualquier destino.

Esta decisión “probablemente provocará una gran demanda de plazas en los vuelos de hoy”, escribió: “Centraos en conseguir una plaza a cualquier lugar desde el que podáis continuar el viaje a Washington DC, pero la prioridad será salir rápidamente del país”.

Aerolíneas como KLM, con sede en los Países Bajos, ya han anunciado planes para suspender los vuelos desde el aeropuerto de Tel Aviv, y otras embajadas también han hecho planes para autorizar salidas desde Israel y países vecinos.

Australia ordenó el miércoles “la salida de todos los familiares de los funcionarios australianos destinados en Israel en respuesta al deterioro de la situación de seguridad en Oriente Medio”.

India, China y varios países europeos con misiones en Irán aconsejaron a sus ciudadanos que evitaran viajar al país.

Badr al-Busaidi, ministro de Asuntos Exteriores de Omán, que está mediando en las negociaciones, ha dicho que el jueves se habían logrado avances significativos, aunque los representantes de Irán y Estados Unidos no han anunciado ningún paso adelante.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, no dio detalles el jueves, pero dijo que “lo que tiene que suceder ha sido claramente explicado por nuestra parte”.