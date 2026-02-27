El Gobierno busca en el Senado la sanción definitiva de la reforma laboral

Será el broche de oro del mes en que el Gobierno se hizo del control del Congreso. Este viernes, el oficialismo se prepara para darle la sanción definitiva a la reforma laboral después de dos meses de negociaciones sectoriales con los aliados radicales, los gobernadores peronistas, las cámaras empresarias y la CGT. Se espera que el Senado ratifique la versión de Diputados, en la que el Gobierno aceptó quitar el artículo de las licencias médicas a cambio de hacerse de una mayoría inapelable. Afuera, en la plaza del Congreso, los sindicatos más combativos volverán a llevar a cabo una protesta en contra de la ley, pero lo harán sin la CGT.

El Gobierno ya tiene preparado el comunicado: cuando el Senado vote aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, Javier Milei celebrará haber dado el primer paso como el presidente “más reformista de la historia”. El camino se terminó de allanar la semana pasada, luego de que La Libertad Avanza aceptase quitar el artículo 44 –que reducía a la mitad los sueldos en casos de accidentes o enfermedades por fuera del ámbito laboral– a cambio de blindar el corazón del proyecto. Es decir, la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Resuelto el último escollo, el resto fue cuestión de reordenar los tiempos legislativos para poder tener la sanción definitiva antes del discurso del Presidente frente a la Asamblea Legislativa el domingo 1 de marzo. Martín Menem envió rápido el proyecto aprobado con los cambios al Senado, Patricia Bullrich lo dictaminó menos de dos horas después y, pasada la semana reglamentaria que exige el Senado para tratar un proyecto desde su dictamen, el oficialismo lo llevó nuevamente al recinto de la Cámara alta.

Será una votación simple en la que los senadores deberán definir si aceptan o no los cambios introducidos en Diputados. Bullrich ni transpirará para conseguir el quórum: después de haber roto al peronismo, la jefa del oficialismo tiene espalda para jugar con una mayoría de 47 aliados. Le sobran los votos.

Los sindicatos agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos, como la CTA, ATE, Aceiteros y la Unión Obrera Metalúrgica, marcharán hasta el Congreso. La CGT, en cambio, no se movilizará ni llevará a cabo un paro general. Resignada ante el hecho de que la ley –que elimina las horas extra, fracciona las vacaciones, borra la ultraactividad de los convenios colectivos y limita las huelgas– está virtualmente sancionada, su plan es apostar a la judicialización. El lunes harán una presentación a la Justicia y la dirigencia movilizará a Tribunales como señal de fuerza.

La otra bandera: la reforma del régimen penal juvenil

La sesión, que comenzará a las 11 de la mañana, no culminará con la sanción de la reforma laboral. El Gobierno apuesta a finalizar la jornada con otra victoria: la sanción de la reforma del régimen penal juvenil. Con media sanción en la Cámara de Diputados, el Senado buscará aprobar también un proyecto del Ejecutivo, impulsado por Bullrich, que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

El proyecto original bajaba a 13 años esa edad, pero el oficialismo tuvo que negociar cambios con los aliados para asegurarse los votos. La media sanción en Diputados –que contó con el apoyo del radicalismo, el PRO, un sector del peronismo y varias fuerzas provinciales– disminuye a 14 la edad en que un menor es penalmente responsable y establece penas máximas de hasta 15 años para los niños y adolescentes. En casos de delitos que no superen los seis años de prisión y no hubieran implicado la muerte o una gran violencia contra las víctimas, habilita el establecimiento de penas no privativas a la libertad.

Pese a los reclamos de las provincias, el proyecto no prevé recursos extra para que los sistemas penitenciarios locales puedan readecuarse a las nuevas condiciones. La ley establece que los niños y adolescentes condenados no podrán ser alojados en los mismos centros que los adultos, por lo que cada gobernador tendrá que readecuar la infraestructura penal para poder hacer frente al nuevo régimen penal juvenil. El proyecto establece que se podrán habilitar convenios entre la Nación y las provincias, pero esos convenios dependerán de la buena relación de cada gobernador con el Presidente.

“Piden recursos y después reclaman federalismo. Que gestionen con lo que tienen, o si no déjenos a nosotros las provincias para gobernar”, respondió un dirigente cuyano de La Libertad Avanza ante las críticas de los gobernadores por la falta de financiamiento. Un adelanto del objetivo de Karina Milei para 2027: pintar el mapa de violeta, barrer a los gobernadores aliados de sus provincias y convertir a LLA en el partido que gobierna la mayor cantidad de territorios en el país.

Menos de 24 horas después de haber aprobado la reforma de la Ley de Glaciares, LLA buscará cerrar las sesiones extraordinarias con una nueva muestra de fortaleza legislativa. El oficialsimo ya festeja.

MCM/MG