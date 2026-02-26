Con los votos justos, el Gobierno busca flexibilizar la ley de Glaciares en el Senado

El Gobierno llega al jueves con el número más justo del que le hubiese gustado. La reforma de la Ley de Glaciares, un reclamo de los gobernadores de provincias mineras que necesitan reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones extranjeras, se convirtió en una prioridad para La Libertad Avanza. El oficialismo dilató el debate, introdujo modificaciones en el proyecto y negoció hasta último momento. Pero aún así no logró juntar la mayoría contundente de las últimas leyes: su aprobación en el Senado dependerá, esta vez, del voto de los peronistas.

El proyecto del Ejecutivo redefine el área a proteger de las áreas periglaciares, que son las zonas que rodean a los glaciares y que cumplen funciones estratégicas en la reserva de agua. La ley original, que se sancionó en 2010, deja en manos de un organismo nacional –el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)– la facultad de inventariar la cantidad de glaciares y ambientes periglaciares y establece que no se pueden realizar actividades que puedan afectar su condición natural. El proyecto que se debatirá el jueves en el Senado pretende flexibilizar esta prohibición.

A pedido de las provincias que integran la “Mesa del Cobre” –Mendoza y San Juan– y la “Mesa del Litio” –Catamarca, Salta y Jujuy–, el proyecto del oficialismo lo que hace es dejar en manos de las provincias la definición de si la zona periglaciar cumple con una “función hídrica relevante”. Esa facultad, que hasta ahora está en manos de la Nación –en línea con la facultad constitucional del gobierno nacional de establecer presupuestos mínimos ambientales–, pasará a ser de cada jurisdicción.

Hay varias provincias, como San Juan, Catamarca y Mendoza, que aseguran tener proyectos mineros en pausa –en su mayoría de explotación de cobre– que están a la espera de que se modifique la ley actual para ponerse en marcha. El argumento de estas provincias es que la ley original no termina de definir con claridad los límites de las zonas periglaciares y que, por lo tanto, ha prohibido proyectos en zonas que no contaban con mucha relevancia hídrica. Lo que habría generado, argumentan, pérdidas millonarias para las provincias.

Las organizaciones ambientales, por el contrario, denuncian que el proyecto del Ejecutivo es una ley hecha a la medida de un conjunto de proyectos mineros. Señalan específicamente un conjunto de proyectos ubicados en San Juan: El Pachón, Los Azules y José María. Varias organizaciones, incluso, están organizando movilizaciones en contra de la reforma de la ley en diferentes ciudades del país para este jueves. Y se espera, además, una concentración frente al Congreso bajo la consigna “Los glaciares no se tocan”.

La votación será ajustada y dependerá, en muchos casos, de la provincia de origen de cada senador.

Poroteo y negociaciones

La reforma de la Ley de Glaciares será uno de los pocos proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias que el Gobierno no podrá tener sancionado para cuando Javier Milei dé su discurso frente a la Asamblea Legislativa el 1 de marzo. El motivo fue la resistencia que el proyecto generó en los sectores aliados del Gobierno, como el radicalismo y un sector del PRO. Y, habiendo fallado el alineamiento automático de estos sectores, Patricia Bullrich tuvo que arremangarse y ponerse a negociar.

En la UCR, por ejemplo, el oficialismo estima que sólo 5 de los 10 senadores acompañarán la reforma. Uno de los principales rebeldes es el pampeano Daniel Kroneberger que, como el resto de los legisladores de La Pampa, está preocupado por el impacto que pueda tener en su provincia una flexibilización de la ley de Glaciares. Con el antecedente del Río Atuel, que tiene su origen en la cordillera y se secó hace unos años, los pampeanos temen que los proyectos mineros en pausa por la Ley de Glaciares en Mendoza afecten el cauce del Río Colorado.

La resistencia al proyecto de ley no es prerrogativa, entonces, de un solo partido: el gobernador peronista Sergio Ziliotto se manifestó en contra de la ley del Ejecutivo, pero así también el radical Kroneberger. La macrista pampeana Victoria Huala duda, a su vez, de si acompañar esta vez al Gobierno.

La cordobesa Alejandra Vigo y el correntino “Camau” Espínola, de Provincias Unidas, también pusieron en duda su apoyo. Por el contrario, la salteña Flavia Royón y los misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua acompañarán. En el oficialismo confían en que tendrán el número, pero están justos y es por eso que Bullrich estuvo negociando modificaciones en el dictamen hasta tarde a la noche.

El futuro de la reforma dependerá, fundamentalmente, de lo que haga el peronismo. El oficialismo descuenta el apoyo de los tres peronistas disidentes que rompieron con el interbloque que lidera José Mayans: la jujeña Carolina Moisés, a quien Bullrich obsequió el lugar de la vicepresidencia primera del Senado como reconocimiento por haber roto al peronismo, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza.

“No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza. Esto viene a generar una economía que mejora y yo le agradezco al presidente Milei que hoy se esté debatiendo en el Congreso”, expresó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, horas antes del inicio de la sesión.

Los díscolos alineados con Milei no serán los únicos peronistas que podrían votar a favor de la reforma de la Ley de Glaciares, sin embargo. En el interbloque Popular –que es como se llama la bancada que lidera Mayans–, calculan que el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci podrían también acompañar el proyecto del Ejecutivo.

MCM/CRM