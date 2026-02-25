“Algunos vamos a quedar en el camino pero es el precio que hay que pagar”: el G6 admite la crisis aunque apoya a Milei

El Gobierno cierra su apoyo con el establishment pese a la crisis económica y en medio de la avanzada por la reforma laboral. La foto de ayer de Manuel Adorni con el Grupo de los 6, que aglutina a los sectores económicos y empresarios más importantes, escenificó un fuerte apoyo a Javier Milei, que este miércoles se tradujo en una elocuente frase.

“Algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio que hay que pagar”, dijo el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, un día después de reunirse con el ministro coordinador. En la cita, los principales referentes empresariales expresaron su respaldo al proyecto de flexibilización laboral y, al mismo tiempo, reclamaron una baja de la carga impositiva.

El G6 está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina (UIA). Durante el encuentro, según consignó Noticias Argentinas, se analizaron las perspectivas económicas y productivas y los proyectos en tratamiento legislativo que impactan en la actividad empresarial.

Además de Grinman, participaron Francisco Gismondi (ADEBA), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción), Nicolás Pino (Sociedad Rural) y Rodrigo Pérez Graziano (UIA). En el repaso sectorial expusieron realidades dispares, aunque coincidieron en la necesidad de reducir las cargas impositivas y avanzar en una agenda articulada entre el sector público y el privado para consolidar el crecimiento, promover el crédito y generar empleo.

“No es fácil, no se está atravesando un momento fácil, con señales interesantes en el crecimiento económico, pero también hay otras cuestiones un poquito duras para los distintos sectores, pero entendiendo que este es el camino y que estamos dispuestos a apoyarlo con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”, completó Grinman en diálogo con radio Mitre, aunque destacó que existen “señales interesantes en el crecimiento económico”. También advirtió que no se puede resolver la situación con “parches para un sector sí y para el otro no”.

La frase más elocuente fue la que lanzó sobre el costo de la motosierra: “Nosotros somos conscientes, es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio, y ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, un país que progrese, con futuro. Yo creo que vale la pena”.

Grinman admitió las demandas del G6 hacia el Gobierno, como una devaluación y la bajada de impuestos. “El sector exportador siempre quiere un dólar recontra alto, y el sector importador quiere un dólar más bajo. Esa es una realidad”, planteó como dilema económico en la exposición radial. Remarcó que la Argentina sigue siendo “el tercer país del mundo más cerrado en términos de aranceles”, y que lo que se importa hoy representa apenas “el dos por ciento o el tres por ciento del consumo”.

El dirigente también habló de bajar impuestos, justo cuandos se espera que Milei presente el domingo ante la Asamblea Legislativa una reforma tributaria. En ese sentido, Grinman planteó: “Todavía hay una carga tributaria muy alta en la Argentina, que eso no es fácil bajar, porque el Gobierno tiene límites para bajar el gasto público”. El ochenta por ciento del gasto público son cuestiones sociales, jubilados, seguridad, salud, educación, que eso ya no se puede tocar más“.

El telón de fondo: cierres y despidos

Las palabras del titular de la CAC se dan en paralelo a una serie de crisis empresariales que impactan de lleno en el empleo. El caso más resonante es el de FATE, que anunció el cierre definitivo de su principal planta y el despido de 920 trabajadores. Pero recientemente también se supo que en el sector de bebidas, Cervecería Quilmes redujo de 260 a 80 empleados su planta de Zárate, un recorte del 43% del personal, que atribuyó a la caída del consumo y al impacto de la apertura de importaciones.

Consultado por la cantidad de empresas afectadas, el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios señaló: “No existen cifras exactas, porque ni siquiera los organismos lo pueden tener, porque muchas empresas cierran, no avisan que cierran, porque son chiquitas, atendidas por sus propios dueños. No hay despido de personal. Nosotros, el sector comercio, que sí medimos, entre las altas y bajas de personal, no hay caída, eso se mantiene estable, pero seguramente hay sectores que cierran”.

Grinman distinguió la situación del comercio respecto de la industria y la construcción: “En la industria pueda haber, en la construcción también, que está mucho más afectada por la falta de obra pública, pero en el sector comercio, no, nosotros lo medimos y eso no se ve”.

Sin embargo hay datos en el área del comercio que contrastan con sus dichos. La cadena de supermercados La Anónima reconoció dificultades para sostener la rentabilidad. Su gerente general, Nicolás Braun, sostuvo que hoy es “muy difícil” operar en la formalidad y comparó la situación con la de otros países de la región. Incluso afirmó que cadenas como Walmart y Carrefour “se fueron o se están yendo”.

La realidad en la industria sí se refleja más preocupante que en el comercio. Según la última encuesta de tendencia de negocios que elabora el Indec, más de la mitad de las empresas manufactureras aseguró que no puede producir más por insuficiencia de demanda interna por la caída de consumo. El 52,4% de las industrias indicó que el volumen de órdenes de compra se encuentra por debajo de lo normal para esta época del año, mientras que solo el 2,6% reportó niveles superiores. El saldo neto —que surge de restar respuestas positivas y negativas— se ubicó en -49,8 puntos, uno de los registros más contractivos del informe.