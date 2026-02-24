Caso Nisman: Fein pidió el sobreseimiento y rechazó haber contaminado la escena

La exfiscal Viviana Fein se presentó este martes en los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga su actuación durante las primeras horas posteriores a la muerte de Alberto Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015 en su departamento del complejo Le Parc, en Puerto Madero.

En un extenso descargo por escrito y tras responder preguntas del fiscal Eduardo Taiano y del juez Julián Ercolini, Fein rechazó las acusaciones por supuestas irregularidades en la preservación de la escena y solicitó su sobreseimiento. La exfuncionaria judicial sostuvo que la imputación en su contra “carece de precisión” y que se apoya en una “hipótesis conjetural sin sustento fáctico”.

“La imputación que se me dirige no es sino la consecuencia de no poder arribar a una determinación precisa de aquello que se investiga”, afirmó. Y fue más allá al sugerir que la acusación busca encontrar un responsable ante la falta de una conclusión definitiva en el expediente principal por la muerte de Nisman. “Pareciera que se pretenda buscar una respuesta a ese fracaso a partir de responsabilizar a quienes realizaron la investigación en un primer momento”, señaló.

“No se precisa qué prueba se perdió”

Uno de los ejes centrales de su defensa fue cuestionar la vaguedad del dictamen fiscal. Según Fein, en ningún tramo de la acusación se detalla concretamente qué evidencia se habría perdido o cómo se habría contaminado la escena del crimen.

“En ningún lugar se precisa qué prueba o evidencia habría sido perdida o destruida, como así tampoco de qué forma se habría ‘contaminado’ la supuesta escena del crimen”, sostuvo. Para la exfiscal, se habla de un “riesgo inevitable” de borrado de huellas, pero no se identifica ningún elemento concreto afectado.

En esa línea, planteó una contradicción: si las supuestas falencias de aquella noche hubieran sido tan graves como sostiene la fiscalía, no se habría podido avanzar en el procesamiento dictado en la causa principal, que sostiene la hipótesis del homicidio.

La investigación por la muerte de Nisman -quien días antes había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA- continúa abierta. La Cámara Federal confirmó la hipótesis de asesinato, aunque todavía no hay juicio oral ni responsables materiales identificados.

Críticas a la pericia de Gendarmería

Fein también apuntó contra la pericia realizada por Gendarmería Nacional, que respaldó la hipótesis del homicidio. Señaló que esas conclusiones contradicen los estudios del Cuerpo Médico Forense y de la Policía Federal, y cuestionó que esas posiciones antagónicas no hayan sido saldadas con un nuevo análisis superador.

“Si el objetivo de la instrucción es la determinación de la verdad, el hecho de que en el mismo expediente coexistan posiciones antagónicas que no terminan de definirse supone una instrucción incompleta”, advirtió.

Además, calificó como “una teoría algo forzada” la hipótesis del “arma amiga”, que sostiene que el crimen fue simulado como suicidio.

La escena del crimen y las responsabilidades

Respecto de la preservación del departamento de Puerto Madero, Fein afirmó que cuando ella llegó al lugar el procedimiento ya había comenzado y que las primeras decisiones operativas correspondieron a las fuerzas de seguridad. Recordó que la delimitación inicial estuvo a cargo de Prefectura y que varios funcionarios habían ingresado antes de su intervención.

Sobre la crítica por la circulación de más de 80 personas en el lugar, sostuvo que muchas de ellas ya estaban presentes antes de su arribo y que no se explicó qué daño concreto habrían provocado. “No se define qué sería ‘contaminar’ la escena y, mucho menos, de qué forma ello habría impactado en la investigación”, afirmó.

También respondió a los cuestionamientos por la vestimenta utilizada esa noche, al señalar que no es función del Ministerio Público dirigir cuestiones técnicas de criminalística. “Pareciera que se le exige a la suscripta la realización de todas las tareas del procedimiento, desde tomar la temperatura del cadáver hasta verificar qué personas ingresan y egresan en el perímetro del edificio, lo que es un absurdo”, expresó.

En el expediente también están bajo investigación el exsecretario de Seguridad Sergio Berni, su entonces colaborador Darío Ruiz, el exjefe de la Policía Federal Román Di Santo, el extitular de Prefectura Luis Heiler y el juez Manuel de Campos.

Pedido de sobreseimiento

Al cierre de su presentación, Fein negó haber actuado con negligencia o desprecio por la escena del hecho y reiteró que la acusación no logra demostrar de qué modo su conducta habría afectado el curso de la investigación.

“Solicito se dicte mi sobreseimiento en el entendimiento de que se me está imputando una serie de sucesos que no tuvieron lugar”, concluyó.

A once años de la muerte de Nisman, el expediente que analiza las presuntas irregularidades en la investigación original abre un nuevo capítulo judicial. Mientras la causa principal aún espera definición en juicio oral, la primera fiscal que intervino en el caso quedó ahora en el centro de la escena.

CRM