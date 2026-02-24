Revés para el Gobierno en el Garrahan y convocatoria a un abrazo en defensa del hospital

Un fallo de la Justicia laboral le asestó un revés al Gobierno nacional en el conflicto del Hospital Garrahan y reconfiguró el escenario abierto tras la ofensiva oficial contra delegados y activistas sindicales. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 32 hizo lugar al amparo presentado por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y ordenó suspender los sumarios administrativos impulsados por la conducción del hospital contra 40 trabajadores.

La decisión frena, al menos de manera cautelar, el pedido de desafuero anunciado a comienzos de febrero por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había informado que se avanzaría con el despido de diez gremialistas por su participación en la toma de la dirección del hospital en octubre de 2025, en el marco de un reclamo salarial. En aquella oportunidad, también se anticiparon sanciones para otras 29 personas.

El establecimiento depende del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, y es dirigido por Mariano Pirozzo, señalado por los gremios como un interventor designado por la cartera sanitaria. La medida judicial representa, en ese contexto, un freno a la estrategia disciplinadora que denunciaban los trabajadores.

Desde APyT celebraron el fallo como “una bocanada de impulso para seguir adelante” y subrayaron que la resolución es extensiva a los 40 sumariados, incluidos aquellos que no cuentan con fueros sindicales. “Es para todos”, remarcaron. Según la interpretación gremial, la Justicia reconoció la existencia de “persecución y hostigamiento” contra delegados y activistas en el marco de una medida sindical, y entendió que podría estar afectándose la libertad sindical.

El conflicto se había desatado luego de que la dirección del hospital descontara los días de paro a quienes participaron de la llamada “gran huelga del Garrahan”. Esa decisión derivó en la toma de oficinas el 31 de octubre pasado y fue utilizada como fundamento para iniciar los sumarios administrativos.

Desde el hospital, en declaraciones anónimas al diario La Nación, defendieron la medida al sostener que el descuento respondió a una “necesidad estratégica” para garantizar el funcionamiento de los servicios y a un supuesto reclamo de parte del personal que no adhería a las protestas. También señalaron que hubo episodios de tensión en los pasillos y cuestionaron las modalidades de la protesta.

La versión fue rechazada de plano por los gremios. Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan, habló de “persecución del gobierno” y calificó el expediente como un “sumario trucho”, al considerar que estaba “lleno de irregularidades”. Si bien anticipó que podría haber apelaciones para intentar sostener el proceso disciplinario, sostuvo que el fallo es “favorable” y marca un límite a la avanzada oficial.

En paralelo, los trabajadores mantienen la convocatoria a un “abrazo al hospital” para este jueves 26 a las 13. La medida ya había sido anunciada antes de conocerse la resolución judicial, pero ahora cobra un nuevo sentido político. “Debemos redoblar la lucha por el fin de la persecución y criminalización”, plantearon desde APyT y ATE, que invitan a familias y organizaciones sociales a participar.

El conflicto en el Garrahan no se limita a los sumarios. Los gremios denuncian que, pese al aumento salarial del 61% conquistado el año pasado, muchos profesionales que dejaron sus cargos no fueron reemplazados, lo que incrementó la carga laboral. También advierten que no se registraron mejoras presupuestarias acordes y que persisten recortes en medicamentos para pacientes ambulatorios.

El fallo judicial abre ahora una nueva etapa. Mientras el Gobierno evalúa los pasos a seguir, los trabajadores buscan convertir la cautelar en una confirmación definitiva que cierre el capítulo disciplinario.

CRM