La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara, nominada para el prestigioso premio Booker internacional

La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara sigue cosechando premios y nominaciones por su novela Las niñas del naranjel (Random House, 2024). Esta vez el libro, que en inglés lleva como título We Were Green and Trembling, quedó elegido entre los trece integrantes de la “lista larga” de obras elegidas para competir por el prestigioso premio Booker internacional que se entrega anualmente en Londres.

“El Premio International Booker reconoce la labor vital de la traducción, con un premio de 50.000 libras que se divide en partes iguales entre el autor y el traductor ganadores. La lista corta de seis libros se anunciará el martes 31 de marzo de 2026. Cada título preseleccionado recibirá un premio de 5.000 libras, repartidos equitativamente entre el autor y el traductor”, informaron desde la organización.

“Las niñas del naranjel --We are green and trembling-- en la exquisita traducción que hizo mi querida y muy exquisita poeta y traductora Robin Myers, quedó en la lista larga del International Booker Prize 2026. Estoy muy contenta. Y tan agradecida”, afirmó la escritora en su cuenta de Instagram.

A finales de 2025, en una ceremonia que tuvo lugar en Nueva York, Estados Unidos, Cabezón Cámara recibió el National Book Award en la categoría “Literatura traducida” junto con la traductora de la obra, Robin Myers.

En octubre y por ese mismo libro, la autora había recibido el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y a finales de 2024 se había llevado el Premio Fundación Medifé-Filba.

Cabezón Cámara ya fue nominada al Booker internacional, en 2020, por su libro Las aventuras de la China Iron. También compitieron por ese galardón otras escritoras argentinas en ediciones anteriores.

En 2024 fue el turno de Selva Almada, por su libro No es un río. En 2022, Claudia Piñeiro con Elena sabe. En 2021, Mariana Enriquez con el libro de cuentos Los peligros de fumar en la cama. Y en 2018, Ariana Harwicz con Matate, amor.

De qué se trata Las niñas del naranjel

Con el controvertido personaje de Catalina de Erauso del Siglo de Oro Español en el centro de la escena –una figura más conocida como “La Monja Alférez” porque nació niña en 1592, luego se sumó como varón a la llamada Conquista española de América y más adelante escribió una polémica autobiografía– Cabezón Cámara volvió a narrar, como lo había hecho en su descomunal novela Las aventuras de la China Iron, una impactante historia en movimiento.

Esta vez tomó una figura mítica para cruzarla con una selva que se parece bastante a las del cineasta japonés Hayao Miyazaki, con dos niñas indígenas que no paran de hacer preguntas, con palabras en guaraní y escenas disparatadas, con crueldades y asesinatos de todo tipo, con peripecias narradas con humor y vértigo en un territorio que, mientras Antonio se preocupa por escribir y de recordar, sigue siendo arrasado.

“Cuando leí su autobiografía, no podía creer esa especie de picaresca siniestra. Porque es una especie de picaresca del horror, del horror real, del horror histórico”, contó ante elDiarioAR la escritora sobre sus primeras aproximaciones a este personaje singular

“A la vez me interesaba la conquista española no solo en su aspecto histórico, sino como un fenómeno que no se terminó nunca y que sigue hoy. Está por estos días el Tercer Malón de la Paz en Tribunales, eso habla de que la conquista sigue y que muchos pueblos son tratados con desprecio o ninguneados. Y también nos muestra que sus territorios siguen siendo arrasados. Si vinieran a arrasar Villa Crespo se armaría un quilombo tremendo. O el Microcentro, o San Telmo o Mataderos. Quiero decir, con cualquier barrio de la ciudad se pudriría”, agregó.

