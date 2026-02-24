Qué será del Cartel Jalisco Nueva Generación tras la caída de 'El Mencho' y por qué es importante

'El Mencho' cayó. Nemesio Oseguera Cervantes era el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más importantes no solo de México, sino del mundo entero. El líder del cartel lo fue todo en el panorama del narcotráfico y el crimen organizado mexicano, tras fundar y llevar a su mayor cuota de poder al CJNG.

¿Y ahora qué? El abatimiento del líder del cartel por parte de las fuerzas mexicanas es de tal relevancia que amenaza con reconfigurar de manera violenta el statu quo del narcotráfico en todo el país.

Esto es así porque muchas de las grandes organizaciones criminales mexicanas se sustentan gracias a alianzas regionales y liderazgos personalistas, pero donde el clan familiar tiene un enorme peso. De hecho, el CJNG había logrado un notable crecimiento en los últimos años a costa de la guerra civil abierta en el rival Cartel de Sinaloa.

La caída de perfiles clave del Cartel de Sinaloa como 'El Chapo' Guzmán y 'El Mayo' Zambada abrió una crisis de enormes dimensiones en su seno, con pugnas descarnadas por la sucesión y control del grupo. En ese contexto, 'El Mencho' aprovechó la ventana de oportunidad para crecer a costa del Cartel de Sinaloa.

La competición por el control criminal de México

No es en absoluto la primera vez que 'El Mencho' se hace fuerte a costa del Cartel de Sinaloa, ya que precisamente el CJNG emerge gracias a miembros del Cartel del Milenio, facción del primero. Y con la implosión del Cartel de Sinaloa, especialmente tras la caída de 'El Mayo' Zambada en 2024, se consolida el poder de Jalisco.

Fueron los 'Chapitos', los herederos de 'El Chapo' Guzmán, los que se acercaron al CJNG cuando se desató la batalla en los últimos dos años frente a la Mayiza, el sector heredero de 'El Mayo' Zambada. La enemistad entre los dos sectores más importantes del Cartel de Sinaloa se saldó con un renovado auge del CJNG.

De esta manera, 'El Mencho' logró una mayor hegemonía criminal en México, de nuevo, a costa de sus rivales. Ya de por sí el CJNG insistió en el establecimiento de alianzas y el apoyo a diferentes disputas en estados cercanos a su feudo, especialmente en Guanajuato, Zacatecas y Michoacán. Algo más alejados de Jalisco, también pudieron penetrar con fuerza gracias a estas estrategias en Tamaulipas y Veracruz.

La difícil sucesión de 'El Mencho' en el CJNG

La caída de 'El Mencho' augura más inestabilidad. Si el CJNG no sobrevive a los siempre traumáticos procesos sucesorios del crimen organizado, la inestabilidad que sobrevoló la implosión de Sinaloa podría trasladarse también a este imperio criminal y a sus socios.

Junto a Oseguera Cervantes se encuentra fuera de combate una parte relevante de sus allegados. Con varios herederos familiares en prisiones estadounidenses —entre ellos su hijo y su hermano— también cayeron en esta operación 'El Sapo' y 'El Tolín'. El primero de ellos, importante peso en Puerto Vallarta, Jalisco, murió junto a 'El Mencho', según las informaciones estatales; mientras que el segundo fue arrestado, de acuerdo con la misma fuente.

“Los Cuinis” también son una facción emparentada con opciones de heredar el peso del CJNG, pero perdieron peso notable frente a nombres propios regionales desde la separación de 'El Mencho' con su esposa, Rosalinda González Valencia.

Pero en función de cómo de tumultuoso sea este proceso, el imperio de 'El Mencho' podría menguar. Y esto podría perjudicar también a los 'Chapitos'. Es decir, 'El Mayito Flaco', heredero de 'El Mayo' Zambada, y algunos clanes aliados en Durango podrían presionar en su disputa por los rescoldos del Cartel de Sinaloa y aprovechar para lanzar ofensivas frente al CJNG en el estado de Zacatecas.

También el territorio controlado por 'El Mencho' en Michoacán podría verse comprometido ante rivales regionales que tenían en común su animadversión al CJNG. E incluso en regiones más lejanas como Chiapas o Tamaulipas podrían desatarse ecos contra la presencia del CJNG o luchas contra sus socios, especialmente gracias a la pujanza del Cartel del Nordeste en el entorno de Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

El fin de una generación de delincuentes

Con la caída de 'El Mencho' se profundiza la transformación del panorama criminal en México, que lleva años atomizándose, con una nueva generación de narcos al cargo de distintos clanes y el fin de los carteles de gran tamaño. De hecho, el CJNG carecía de una estructura tan clara como otros carteles y su conformación descentralizada podría tener réplicas en la nueva realidad criminal del país.

Además, la operación en la que murió contó con participación de Estados Unidos en México, junto a la Secretaría de Defensa Nacional. Por lo tanto, Donald Trump podría vender que terminó con uno de los capos que se encontraba (en esta ocasión, sí) al cargo de la producción de fentanilo.

La reacción de los miembros del CJNG y de sus socios llevó a acciones armadas y narcobloqueos en muchas regiones del país, por lo que si la situación escalase, tampoco sería descartable que sirviese de pretexto para una operación de mayor calado por parte de EE.UU.

Existe una importante lucha de facciones también dentro de las fuerzas de seguridad, tanto mexicanas como estadounidenses. Por consiguiente, si se dieran nuevos combates, habría que observar sobre qué fuerzas se concentran los ataques del CJNG. O si emergen diferencias de estrategia a la hora de abrir negociaciones para establecer un nuevo statu quo con las autoridades u otros grupos criminales.

Y también habrá repercusiones sobre el entramado regional, ya que los carteles mexicanos ampliaron notablemente su presencia en rutas y alianzas por todo el continente e incluso en otras partes del mundo. Así que, desde luego, todo cambia con la caída del que hasta la semana pasada podría ser considerado el narco más importante del mundo.