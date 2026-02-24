Gallardo renunció como técnico de River y el jueves dirigirá su último partido

Marcelo Gallardo confirmó este lunes por la noche su renuncia como director técnico de Club Atlético River Plate, al anunciar que el partido del jueves ante Club Atlético Banfield será el último al frente del equipo.

La decisión se conoció luego de la caída frente a Club Atlético Vélez Sarsfield en Liniers, resultado que profundizó el mal momento deportivo y aceleró el cierre de su segundo ciclo en el club.

En un mensaje grabado y difundido en redes, el entrenador agradeció a la institución y a los hinchas. “El jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club y a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados”, expresó.

Gallardo admitió además que los objetivos planteados no se cumplieron: “Las cosas no salieron como teníamos proyectado. Me invade el dolor y la emoción en el alma por no poder cumplir con los objetivos”.

El técnico más ganador en la historia de River cerrará su etapa en el estadio Monumental, donde tendrá la posibilidad de despedirse ante el público. Pese a la expectativa que había generado su regreso, el segundo ciclo quedó marcado por la falta de regularidad y una racha de 10 derrotas en los últimos 15 partidos, un registro inusual para un entrenador que supo encadenar títulos y consolidar un período de estabilidad deportiva e institucional.

Su salida abre ahora un nuevo escenario para la conducción del club, que deberá definir el reemplazo en un contexto de resultados adversos y exigencia creciente por parte de los hinchas.