En vísperas a los 50 años del Golpe, Milei remueve la Subsecretaría de DDHH de la ex ESMA

El Gobierno sacará la Subecretaría de Derechos Humanos del predio de la ex ESMA y trasladará la repartición al edificio que ocupó hasta su eliminación el ex Ministerio de la Mujer, en Cochabamba 54 de la Ciudad de Buenos Aires. La mudanza tiene un alto contenido simbólico: se llevaría a cabo en marzo, en medio del 50 aniversario del Golpe de 1976, y es otro eslabón más en la campaña negacionista de la gestión de Javier Milei y su “batalla cultural”.

El martes 24 de marzo se conmemorará el 50º aniversario del comienzo de la última dictadura cívico-militar y se prevén actos y marchas en todo el país impulsadas por los organismos de derechos humanos. En ese marco hay expectativa por la ofensiva del Gobierno, que en los últimos dos años lanzó videos cuestionando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

La Subsecretaría de Derechos Humanos cambió a su titular en diciembre último, cuando el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Alberto Baños luego de un fuerte ajuste en el área y de cuestionar en una audiencia en la ONU el número simbólico de los 30.000 desaparacidos. Al frente de esa dependencia quedó Joaquín Mogaburu, un funcionario que aboga por el “perdón” y la “concordia política”.

Según trascendió, en el predio de la ex ESMA, de unas 17 hectáreas, continuarían funcionando el Archivo Nacional para la Memoria, el Museo Sitio de Memoria ESMA, el Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y entre otros.

El cambio de sede de DDHH coincide con otras acciones negacionistas del Gobierno. La subsecretaría dejó de intervenir como querellante en los últimos juicios que se iniciaron por los crímenes de lesa humanidad, como reveló el diario Página/12. Ya en febrero el Estado dejó de participar en las querellas en el juicio por los crímenes cometidos en dos de los centros clandestinos que regenteaba la entonces -y ahora recreada- SIDE: Automotores Orletti y la Base Pomar.

El traslado de la Secretaría de DDHH profundizará entonces el negacionismo mileísta. El espacio elegido como nueva sede es donde funcionó el Ministerio de la Mujer, creado en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández, y cerrado por Milei. En febrero esa área también fue degradada a una subsecretaría y se ordenó el desalojo del edificio que se encontraba en obras y con dificultades edilicias.

En 2025 ese mismo edificio -al igual que la Subsecretaría- pasó a la órbita del Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona. En 2024 el Poder Ejecutivo había dejado trascender que ese inmueble sería vendido a través de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), iniciativa que nunca se llevo adelante y quedaría si efecto ahora de confirmarse la mudanza a ese edificio de la subsecretaría.

MC