Negacionistas del terrorismo de Estado reclamaron por la liberación de represores

La persistente pero moderada lluvia de este sábado por la siesta disminuyó los ánimos de los grupos que pedían por la liberación de los condenados por delitos de lesa humanidad, reduciendo la manifestación a un puñado de personas que reclamaron con paraguas y pañuelos negros en Plaza de Mayo por sus “héroes” y “patriotas” que “combatieron la subversión” en los '70.

La situación meteorológica adversa sin embargo no impidió que se produzcan momentos de leve tensión cuando se cruzaron negacionistas con organizaciones de izquierda y derechos humanos, que concurrieron para impedir que la manifestación se realizara en la Pirámide de Mayo, el monumento histórico en el centro de la Plaza alrededor del cual las Madres y Abuelas comenzaron a marchar en abril de 1977 para reclamar por la aparición con vida de sus hijos y nietos.

“Vinimos para impedir que estos fachos tomen la Pirámide, porque el monumento es de las Madres y Abuelas. Y fue un éxito porque estas personas que reivindican asesinos y violadores se tuvieron que ir detrás de las vallas, a resguardo de la policía”, dijo Ramón Contreras, militante jubilado que cada miércoles reclama frente al Congreso.

Del otro lado de las vallas, frente a la Casa Rosada, un hombre algo mayor que pidió por el regreso de un régimen militar, expresó su fuerte enojo con la policía, que los obligó a trasladarse. En su declaración, también apuntó contra Patricia Bullrich por su pasado militante.

“Patricia Bullrich fue una terrorista, estuvo en operaciones como La Tablada y no puede venir a decirnos dónde manifestarnos. La policía también nos maltrató como si fuéramos delincuentes. Yo vine porque fui parte de esto y sé cómo engañaron al pueblo. No puedo contar cuál fue mi rol, pero no tenían por qué desalojarnos. Antes la pasamos peor y aun así seguimos acá para reclamar”, dijo con algo de ira.

La convocatoria, compuesta sobre todo por personas mayores, entre militares retirados, familiares, delegaciones de algunas provincias y otros simpatizantes por el terrorismo de Estado que buscaban contar “la historia completa”, consistió en una concentración bajo la lluvia, el despliegue de banderas y la lectura de un documento negacionista.

La jornada, en sintonía con el discurso oficial extremo que por momentos fluctúa entre el negacionismo y la reivindicación al terrorismo de Estado, fue organizada por Orlando González (exintegrante del Grupo de Tareas de la ESMA), Guillermo Sottovia (hijo de un integrante de la Fuerza Aérea que reivindica el Operativo Independencia de 1975) María Laura Olea (abogada de varios acusados por delitos de lesa humanidad), y Asunción Benedit (hermana de un diputado de LLA).

En diálogo con elDiarioAR, Benedit calificó a los condenados por delitos de la dictadura como “prisioneros de guerra”, negó un plan sistemático de exterminio y las apropiaciones de bebés. Confió en que el gobierno actual revierta esas condenas.

“La mayoría de los condenados es inocente, son prisioneros de guerra víctimas de un relato que falseó lo ocurrido en los 70. Estos juicios son de lesa venganza y responden a un poder judicial militante. No hubo plan sistemático ni apropiación de bebés. Muchos llevan más de 30 años presos y deberían estar en sus casas. Confiamos en que el gobierno actual revierta esta situación”, dijo.

En otro sector de la Plaza de Mayo, Miguel Ángel Fontana, exsoldado que combatió en Tucumán en 1975-76, afirmó que las Fuerzas Armadas actuaron “legalmente” bajo un gobierno democrático para enfrentar “al extremismo y la subversión”, y cuestionó las cifras de desaparecidos y las denuncias sobre centros clandestinos y apropiación de bebés, que calificó de exageradas para sostener “crímenes de lesa humanidad”. Sostuvo que quienes participaron de esos operativos fueron “héroes y patriotas” que defendieron la patria y hoy están presos, mientras “los subversivos están libres”.

Por su parte, Pedro Armeida, soldado de 71 años que combatió en Tucumán, aseguró que viajó desde Jujuy para apoyar a los detenidos “injustamente” por la guerra contra la guerrilla, a quienes definió como defensores de la patria frente a grupos que “querían copar el país con la bandera roja”. Sostuvo que los militares actuaron por “mandato de San Martín” y en defensa del país, y expresó tener esperanza en que el gobierno nacional impulse una solución porque “el presidente está de nuestro lado”.