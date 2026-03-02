Organismos de DDHH brindan una conferencia de prensa para pedir que la Justicia flexibilice las restricciones impuestas a Cristina Kirchner

Organismos de Derechos Humanos convocaron a una conferencia de prensa este martes a las 11.30 en la Cámara de Diputados para exigirle a la Justicia el relajamiento de las restricciones impuestas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria.

Según apuntan, a los represores militares condenados por crímenes de lesa humanidad que también tienen el beneficio de la prisión domiciliaria no se los sometió a tantas restricciones como a la ex mandataria y líder peronista.

“A Cristina, quien es inocente, le restringen las visitas y sus derechos políticos, mientras que los mayores asesinos del pueblo, los genocidas, que están condenados por delitos de lesa humanidad, salen para festejos familiares, deportes o hasta por trabajo”, señalaron en un comunicado conjunto organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).

En la conferencia de prensa, citada para las 11.30 en el anexo A de la Cámara baja, participarán personalidades de los Derechos Humanos como Estela De Carlotto, Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, Charly Pisoni, Pablo Llonto y Eduardo Tavani, entre otros.

A través de sus representantes letrados, Fernández de Kirchner intentó flexibilizar el régimen de detención, pero la Justicia hasta ahora no dio lugar al pedido y mantiene las estrictas normas fijadas el año pasado para su confinamiento en el departamento de la calle San José 1111, en Constitución.

Entre otras solicitudes, la defensa había requerido la eliminación de la tobillera electrónica, la supresión de la autorización judicial recurrente para visitantes habituales, la quita de límites a cantidad y duración de visitas, y la eliminación del tope de dos horas para el uso de la terraza del edificio donde reside.

El Tribunal Oral Federal Nº2 dispuso el año pasado que las visitas se limiten a un máximo de tres personas, durante no más de dos horas y tres veces por semana. Estas imposiciones hicieron que disminuyera la actividad política de la ex presidenta, quien además redujo al mínimo sus pronunciamientos y expresiones a través del uso de redes sociales.

