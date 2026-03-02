La CGT se moviliza a Tribunales contra la reforma laboral de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) se moviliza este lunes al palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo a la reforma laboral aprobada por el Congreso la semana pasada.

La central obrera se concentró en Plaza Lavalle desde las 11 con el objetivo de judicializar varios artículos del proyecto sancionado, que aún no fue promulgado por el Poder Ejecutivo.

La decisión fue adoptada por la mesa chica durante una reunión realizada el pasado miércoles, dos días ante sde la sanción definitiva que dio el Senado, en la sede de la UPCN, en un encuentro que terminó de ordenar la estrategia sindical y desplazar el eje de la disputa al terreno judicial.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, afirmó el triunviro Jorge Sola días atrás al término del encuentro. La declaración formalizó una estrategia que la central venía evaluando desde hace semanas, mientras en paralelo sostenía medidas de fuerza y advertencias públicas a los senadores.

Del encuentro participaron algunos de los principales referentes del sindicalismo confederal, entre ellos Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), junto con José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros dirigentes que integran el núcleo de conducción de la central.

Dentro de la CGT conviven distintas miradas sobre el alcance del conflicto. Mientras algunos sectores impulsan profundizar el plan de lucha con nuevas medidas de fuerza, otros promueven concentrar la disputa en el terreno institucional, cuestionando la constitucionalidad de artículos vinculados al régimen indemnizatorio, la reducción de la litigiosidad y la modificación de condiciones laborales que, según sostienen, vulneran derechos adquiridos y principios de protección del trabajo.