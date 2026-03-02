Trump afirmó que seguirá atacando Irán “el tiempo que sea necesario”: “No me voy a aburrir de esto”

Habrá más muertes. Los bombardeos durarán semanas. El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes en la Casa Blanca que la ofensiva sobre Irán durará “el tiempo que sea necesario”.

“Habíamos previsto entre cuatro y cinco semanas”, dijo mandatario, “pero tenemos capacidad para ir mucho más allá. Lo haremos. Sea lo que sea lo que haya dicho hoy alguien sobre que 'el presidente quiere hacerlo muy rápido y después se aburrirá'. Yo no me aburro. No hay nada aburrido en esto. Alguien de los medios de comunicación dijo que me aburriré después de una semana o dos. No, no nos aburrimos. Yo nunca me aburro. Si me aburriera, no estaría aquí ahora mismo. Les garantizo que calculamos cuatro semanas para terminar con la cúpula y eso se hizo en aproximadamente una hora. Así que vamos muy adelantados con respecto al calendario”.

“Esta era nuestra última oportunidad para llevar a cabo lo que estamos haciendo y eliminar las intolerables amenazas que plantea este régimen enfermo”, prosiguió Trump: “Nuestros objetivos son claros. En primer lugar, estamos destruyendo la capacidad para fabricar misiles nuevos; en segundo lugar, ya hemos hundido diez barcos; en tercer lugar, estamos garantizando que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo nunca pueda obtener un arma nuclear. Estamos garantizando que el régimen iraní no se pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras”.

El Pentágono, por su parte, afirma que no “se trata de una guerra para cambiar de régimen”. Eso sí, según el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, “el régimen ya cambió”. Y añade: “Una operación de este alcance es un infierno, y EEUU siempre será una nación que honra a los cuatro estadounidenses que perdimos hasta ahora y a los heridos”.

¿Y cuánto va a durar? “El presidente Trump tiene toda la libertad del mundo para hablar sobre cuánto tiempo puede durar o no”, respondió enojado Hegseth a la prensa: “Cuatro semanas, dos semanas, seis semanas. Podría adelantarse. Podría retrasarse. Vamos a ejecutar, siguiendo sus órdenes, los objetivos que nos propusimos alcanzar. Lo que él demostró ser capaz de hacer, y que otros presidentes no parecen tener la capacidad de hacer —Joe Biden ni siquiera sabía lo que estaba haciendo—, es buscar oportunidades, salidas y escaladas para Estados Unidos que creen nuevas oportunidades para ejecutar lo que necesitamos en nuestro propio calendario. Él tiene toda la libertad, y me alegro de que la tenga, porque no hay mejor comunicador que nuestro presidente para expresar esas cosas”.

En cuanto a la pregunta sobre que el pueblo estadounidense quiere saber por qué envía a sus hombres y mujeres a la guerra y si acaso esto derive en una guerra más larga, Hegseth volvió a mostrar su enojo: “¿No escuchó mis comentarios? Estamos garantizando que se cumpla la misión, pero somos muy claros, al igual que el presidente, a diferencia de otros presidentes, sobre las políticas insensatas del pasado que nos llevaron imprudentemente a situaciones que no estaban vinculadas a objetivos reales y claros”.

“El régimen que gritaba 'muerte a Estados Unidos' y 'muerte a Israel' recibió la muerte por parte de Estados Unidos e Israel”, dijo el secretario de Guerra en una comparecencia ante la prensa en el Pentágono este lunes por la mañana: “No se trata de una guerra para cambiar el régimen. Pero el régimen sí cambió, y hoy el mundo es mejor gracias a ello. Hasta el día de hoy, los líderes iraníes no construyeron nada, excepto milicias, misiles y drones, y fábricas e instalaciones nucleares profundamente enterradas; las ambiciones nucleares pacíficas no necesitan estar enterradas bajo las montañas”.

Según Hegseth, “el antiguo régimen tuvo todas las oportunidades para llegar a un acuerdo pacífico y sensato, pero Teherán no estaba negociando. Estaban ganando tiempo para reponer sus arsenales de misiles y reanudar sus ambiciones nucleares, con el objetivo de tomarnos como rehenes y amenazar con atacar a nuestras fuerzas. Bueno, el presidente Trump no juega a esos juegos. Y como dijo el secretario [de Estado, Marco] Rubio después de la incursión contra Maduro, si aún no lo saben, el presidente Trump pone a Estados Unidos y a los estadounidenses en primer lugar. Él no duda, y tampoco lo hacen nuestras tropas. La misión de la Operación Furia Épica está muy bien definida. Destruir los misiles ofensivos iraníes, destruir la producción de misiles iraníes, destruir su armada y otras infraestructuras de seguridad, y que nunca tengan armas nucleares”.

“Cada día que pasa”, afirmó Hegseth, “nuestras capacidades se fortalecen y las de Irán se debilitan. Nosotros establecemos los términos de esta guerra de principio a fin. Nuestras ambiciones no son utópicas. Son realistas, se ajustan a nuestros intereses y a la defensa de nuestro pueblo y nuestros aliados. Hablando de pueblos, esperamos que el pueblo iraní aproveche esta increíble oportunidad. El presidente Trump dejó claro que ahora es el momento de que las fuerzas de seguridad iraníes elijan bien. A los medios de comunicación y la izquierda que claman sobre guerras interminables, esto no es Irak, esto no es interminable. Este presidente calificó los últimos 20 años de guerras de construcción nacional como una tontería, y tiene razón. Esto es todo lo contrario. Esta operación es una misión clara, devastadora y decisiva: destruir la amenaza de los misiles, destruir la Armada, sin armas nucleares”.

El secretario de Guerra recurrió al ardor guerrero: “Ya no somos defensores. Somos guerreros entrenados para matar al enemigo y quebrantar su voluntad. La historia nos observa. Sé la fuerza que juraste ser: centrado, disciplinado, letal e inquebrantable”.

John Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., compareció con Hegseth y abundó: “No se trata de una operación que se pueda llevar a cabo de la noche a la mañana. Los objetivos militares que se fijaron llevarán tiempo alcanzar y, en algunos casos, serán difíciles y exigentes. Esperamos sufrir más bajas y, como siempre, trabajaremos para minimizarlas. Pero, como dijoel secretario, se trata de operaciones de combate importantes”.