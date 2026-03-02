Hallan copias de borradores del supuesto acuerdo entre Milei y el impulsor de $LIBRA

La investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó este lunes un nuevo dato que acerca a Javier Milei con los responsables del lanzamiento que terminó en estafa. Un peritaje oficial realizado por expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal encontró copias de borradores del posible acuerdo firmado entre el Presidente y Mauricio Novelli, el promotor argentino.

El hallazgo se dio en al menos uno de los dispositivos electrónicos secuestrados Novelli, considerado el nexo local entre Milei y los impulsores internacionales del token, como el norteamericano Hayden Davis. Se encontraron copias de borradores de un documento calificado como “acuerdo confidencial” que el jefe de Estado habría firmado con Davis semanas antes del lanzamiento y colapso de $LIBRA, consignó el diario La Nación.

El informe técnico, elaborado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) dentro de la causa que instruye el fiscal federal Eduardo Taiano, consignó el hallazgo de borradores del supuesto acuerdo confidencial en los intercambios entre Novelli y Davis, destinados a definir la versión final del acuerdo que supuestamente se firmó el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA.

Ese mismo día de enero habría existido una reunión en la Casa Rosada entre Milei y Davis, tras la cual se detectaron transferencias de fondos por millones de dólares entre cuentas vinculadas a Novelli y otros involucrados, según registros financieros incorporados al expediente.

La semana pasada ya elDiarioAR dio cuenta de que la pericia alertó que muchos chats, conversaciones y archivos completos de Novelli fueron eliminados de manera definitiva antes de los allanamientos, limitando la recuperación de evidencia en las comunicaciones privadas. Allí aparecieron presuntas conversaciones y chats borrados entre Novelli y celulares atribuidos a Milei y su hermana Karina.

El fiscal Eduardo Taiano, con base en estos hallazgos, pidió a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales que informe si en sus archivos oficiales existe copia del acuerdo confidencial en cuestión, un pedido que fue notificado formalmente en los últimos días. Hasta ahora, desde el entorno del presidente han negado públicamente la existencia de tal acuerdo, tanto en sus respuestas ante pedidos de acceso a la información pública como en entrevistas con medios.

El Gobierno ya negó a elDiarioAR la firma de un acuerdo entre Milei y el mentor de la presunta estafa $LIBRA: la oficina de Karina Milei informó que no existe un documento suscripto entre el Presidente y Davis. “Se hace saber que en esta dependencia no obra registro de convenio y/o proyecto alguno de este organismo, según los términos de su requerimiento”, respondió la Secretaría General de la Presidencia ante un pedido de acceso a la información presentado el 23 de diciembre pasado.

La consulta sobre un eventual convenio o contrato entre el Presidente, su hermana o cualquier otro funcionario con Davis fue formulada luego de que el periodista Mariano Vidal publicara en el diario Clarín la existencia de un acuerdo confidencial para asesoramiento sobre criptonegocios, datado el 29 de enero de 2025.

La novedad se acopla a la trama de irregularidades financieras conocida días atrás: la transferencia de un millón de dólares realizada por el estadounidense Hayden Davis, socio de Novelli, a la cuenta de un jubilado en Tigre.

La reciente aparición de borradores de un documento que hasta ahora había sido conocido solo por revelaciones periodísticas —y negado por el propio Gobierno— marcaría entonces otro punto de tensión judicial en un expediente que ya lleva meses de instrucción penal.