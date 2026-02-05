El Gobierno niega la firma de un acuerdo entre Milei y el mentor de la presunta estafa $LIBRA

El Gobierno niega que Javier Milei haya firmado un acuerdo con el agente financiero estadounidense Hayden Davis para asesoramiento y “acompañamiento” en negocios digitales, días antes de que se produjera la presunta estafa $LIBRA, de acuerdo a una respuesta oficial dada por la oficina de Karina Milei a este medio.

“Se hace saber que en esta dependencia no obra registro de convenio y/o proyecto alguno de este organismo, según los términos de su requerimiento”, respondió la Secretaría General de la Presidencia ante un pedido de acceso a la información presentado el 23 de diciembre pasado.

La consulta sobre un eventual convenio o contrato entre el Presidente, su hermana o cualquier otro funcionario con Davis fue formulada luego de que el periodista Mariano Vidal publicara en el diario Clarín la existencia de un acuerdo confidencial para asesoramiento sobre criptonegocios, datado el 29 de enero de 2025.

A las 13.56 del 30 de enero del año pasado, Davis, un aventurero de 28 años con andanzas turbias en el mundo cripto de su país, ingresó a Casa Rosada acompañado por los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes ya habían oficiado de puente con los Milei meses antes, en ocasión del tarifado congreso cripto Tech Forum de julio de 2024. Tras Davis, Novelli y Terrones Godoy, entró por la explanada de la calle Rivadavia el entonces diputado José Luis Espert, adherido a la trama $LIBRA a través de varias terminales.

Según reconstruyó la comisión investigadora sobre $LIBRA de la Cámara de Diputados, que integraron legisladores de todas las bancadas opositoras, Davis transfirió US$500.000 a una billetera virtual minutos después de ingresar al encuentro con Milei.

A esa altura, Davis ya presumía que los Milei hacían todo lo que les pedía. “Yo controlo a ese nigga (negro)”, dijo despectivamente el inversor sobre el Presidente argentino en un mensaje a un allegado. “Le envío $$ a su hermana (Karina) y él firma lo que digo y hace lo que quiero”, escribió Davis, citado por The New York Times.

El 14 de febrero de 2025, dos semanas después del paso de Davis, Novelli y Terrones Godoy por Casa Rosada, el trío lanzó la criptomoneda $LIBRA en un hotel de Dallas, y 23 minutos después, Milei hizo público el link para suscribirla en su cuenta de Twitter, lo que desató un traspaso frenético de millones de dólares y ganancias que se esfumaron en diferentes billeteras virtuales. Sin el link hecho público por Milei, la presunta estafa no se habría consumado.

Clarín informó con la firma de Vidal que el convenio entre Davis y Milei establecía un compromiso de asesoramiento y “acompañamiento profesional”, con renuncia expresa a una contraprestación. Días después de publicada la información, elDiarioAR formuló el pedido de información ante la Secretaría General de la Presidencia.

La presentación fue la siguiente.

“Solicito información sobre un supuesto convenio o contrato suscripto entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense del negocio crypto Hayden Davis… Según Clarín, el contrato habría sido firmado por Davis y Milei el 29 de enero de 2025, y versaría sobre asesoramiento ad honorem del estadounidense en materia de blockchain e inteligencia artificial. En concreto, solicito saber si:

El Presidente o su hermana Karina Milei o cualquier otro funcionario del Gobierno firmó un convenio con Davis sobre blockchain y/o sobre el proyecto $LIBRA en particular, sea el 29 de enero de 2025 o en otra fecha.

Si el Presidente, o su hermana Karina Milei o cualquier allegado u otro funcionario del Gobierno obtuvo algún rédito o beneficio directo o indirecto producto del proyecto $LIBRA o cualquier otro proyecto impulsado por Davis.

La respuesta de la Secretaría General de la Presidencia indica que “no obra registro” de un documento de ese tipo. En el caso de que la oficina de Karina Milei hubiera hecho una interpretación restrictiva de la consulta y, por lo tanto, la respuesta fuera engañosa, estaría incumpliendo la ley de Acceso a la Información Pública.

La norma establece el principio in dubio pro petitor, que obliga a interpretar las solicitudes “siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información”. El texto también afirma que debe regir la “buena fe”, por lo cual, si la Secretaría General informó la no existencia de un documento ante la pregunta de si el Presidente o cualquier otro funcionario firmó un texto con un impulsor de una presunta estafa, es porque el Ejecutivo informa oficialmente que tal acuerdo no tuvo lugar, obre o no en su registro.

Sin embargo, Clarín publicó el texto completo del convenio el 30 de enero pasado, y constató las firmas de Milei y Davis.

