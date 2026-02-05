Gremios docentes denuncian “salarios de indigencia”, piden “reapertura urgente de paritarias” y advierten sobre el inicio del ciclo lectivo

La Unión Docentes Argentinos (UDA) y Confederación de Educadores Argentinos (CEA) presentaron de manera conjunta un pedido al Gobierno Nacional en el que solicitan a la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendell que convoque “de manera urgente a la paritaria nacional, con voluntad de diálogo y con el objetivo de mejorar el salario docente”, al considerar que el último aumento salarial “fue resuelto de manera unilateral” por el Ejecutivo “y fue fijado por decreto en un monto de $500.000, lo que ubica a la docencia en el terreno de la indigencia”.

A través de un comunicado dado a conocer en las últimas horas, ambos sindicatos se manifestaron sobre la necesidad de que se convoque formalmente a la paritaria docente a nivel nacional. En ese marco, Sergio Romero, secretario general de la UDA y secretario de Políticas Educativas de la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a Fabián Felman, secretario general de la CEA, coincidieron en señalar que la Secretaría de Educación “debe convocar de manera urgente a la paritaria nacional, con voluntad de diálogo y con el objetivo de mejorar el salario docente”. En ese sentido, subrayaron que “no puede mirar para otro lado frente a la situación que atraviesan sus propios colegas en las aulas”.

Finalmente, los dirigentes expresaron su “rechazo a la reforma laboral” impulsada por el Poder Ejecutivo, al considerar que “la iniciativa vulnera derechos de los trabajadores y pretende limitar reclamos legítimos mediante la declaración de la educación como un servicio esencial”.

Ademýs, contra la reforma laboral y con exigencias a la CGT

De igual manera, desde la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS), plantearon en una autoconvocatoria el último lunes “la necesidad de enfrentar la reforma laboral con un paro general y plan de lucha como así también un no inicio de la docencia para enfrentar la Ley Antieducativa de Milei y por la pelea por el salario”.

El gremio denunció que a fines de enero, se llevó a cabo la mesa salarial en la que el Gobierno de Jorge Macri realizó una “propuesta de ajuste salarial” de 3% para enero y 4,5% para febrero, 0% en marzo y llamó a una nueva Mesa para abril. “Esto es una verdadera vergüenza en el medio de una situación inflacionaria, donde todo sube menos nuestros salarios, donde crece nuestro endeudamiento para pagar lo básico, como alimentos y servicios”.

En cuanto a los números concretos, detallaron que el cargo de maestro de grado de jornada simple sin antigüedad quedaría en $863.095 en enero y $900.584 a partir de febrero, mientras que con máxima antigüedad quedaría en $1.238.784 ahora y $1.295.175 desde febrero. “En todos los casos, por debajo de la línea de pobreza que según el Gobierno de la Ciudad está en $1.346.876. La hora cátedra sin antigüedad (hasta la 30) pasaría a $43.800 ahora y $45.674 en febrero y con máxima antigüedad a $64.289 ahora y $67.195 en febrero”, remarcaron.

De acuerdo a la dirigencia de Ademys, “la docencia lleva perdido un 33% desde la aplicación del Plan Motosierra en Nación y Ciudad, por eso este 'aumento' de menos de 1.000 pesos por día no es incremento ni recuperación salarial, sino la confirmación de una política de depreciación del salario y cristalización de la docencia en la pobreza”.

Y apuntaron con dureza a las autoridades: “Es una burla para nuestro gremio, compuesto en su gran mayoría mujeres, sostenes de hogar que, además de la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados, se ven obligadas al pluriempleo, con el impacto que eso tiene en la salud y en las condiciones de trabajo. ¡No se aguanta más!”, reclamaron.

En tanto, dieron a conocer que en su informe periódico, “los trabajadores del INDEC concluyeron que el salario mínimo debería ser de $2.136.860” (lejos de los $900.584 ofrecidos). “El gobierno de CABA, socio de Milei, te obliga a trabajar dos o tres turnos. A esto agregamos que los sindicatos pro gobierno, no pelean por aumento salarial, sino para extender la posibilidad de trabajar más horas. Bueno, podemos decir que van en tono con la reforma laboral esclavista que pretende Milei”, denunciaron y reclamaron a la CGT “un plan de lucha” y que “llame ya a un paro general”. Y advirtieron: “Así no se puede empezar” el ciclo lectivo 2026.