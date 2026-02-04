Trabajadores de prensa y legisladores se movilizaron contra la derogación del Estatuto del Periodista

Trabajadores y trabajadoras de prensa, junto a legisladores nacionales de distintos bloques opositores, rechazaron este miércoles la derogación del Estatuto del Periodista Profesional incluida en el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. La protesta se realizó frente al Congreso de la Nación, en el marco de una conferencia de prensa convocada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).

La actividad tuvo como eje el rechazo al artículo 193 de la denominada “Ley de modernización laboral”, que propone eliminar una de las principales conquistas históricas del gremio periodístico. El reclamo estuvo respaldado por una solicitada firmada por más de 3.000 periodistas de todo el país, difundida en medios nacionales y provinciales, que expresa el estado de alerta del sector ante un avance que consideran una profundización de la precarización laboral.

Del encuentro participaron los senadores nacionales del bloque Justicialista José Mayans, Florencia López, Mariano Recalde y María Teresa González, así como los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá, Néstor Pitrola y Myriam Bregman, además de Gabriel Solano y Vanina Biasi. También acompañaron numerosos referentes del periodismo, entre ellos Alejandro Bercovich, Mariano Obarrio, David Cayón, Silvia Mercado, Claudia Acuña y Nancy Pazos.

Durante la conferencia, Nancy Pazos realizó una enfática defensa del Estatuto del Periodista y cuestionó con dureza al Gobierno nacional. “Estamos frente a un régimen”, sostuvo, y advirtió que el propio presidente Javier Milei “se está acercando a situaciones que incomodan incluso a quienes lo quieren defender”. Al mismo tiempo, remarcó que el gremio no se opone al debate: “No somos necios. Estamos dispuestos a dialogar y a acompañar procesos que fortalezcan la democracia, no que la debiliten”.

En ese sentido, recordó el origen del Estatuto del Periodista y su relación con la transformación de los medios en empresas comerciales. “Cuando los medios pasaron a ser negocios, la libertad que había que garantizar era la del trabajador. Somos los periodistas quienes aseguramos la pluralidad de opiniones”, afirmó.

El secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi, señaló que el gremio rechaza de manera integral la reforma laboral, pero subrayó especialmente la preocupación por la eliminación del estatuto. Indicó que más de 3.000 periodistas firmaron la solicitada leída durante el acto y adelantó que mantendrían reuniones con distintos bloques legislativos, entre ellos el radicalismo del Senado y representantes provinciales.

Desde el escenario también tomaron la palabra Alejandro Bercovich, quien destacó el amplio respaldo que recibió la iniciativa: “La solicitada lleva la firma de colegas de un espectro político e ideológico muy diverso. Eso muestra hasta qué punto está en juego la libertad de expresión si se deroga el Estatuto del Periodista”. En la misma línea, el secretario gremial de SiPreBA, David Barresi, se preguntó: “¿Qué tipo de democracia se imaginan con periodistas que no puedan ejercer su profesión con derechos?”.

Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, sostuvo que el rol del periodismo es central para la vida democrática: “No somos dueños de la información, somos un vehículo para que la sociedad sepa lo que pasa, incluso aquello que muchas patronales intentan ocultar”.

Los legisladores del Frente de Izquierda coincidieron en vincular la ofensiva contra el estatuto con una política más amplia del Gobierno. Vanina Biasi afirmó que la eliminación del régimen laboral específico del periodismo responde a un compromiso con los empresarios del sector, mientras que Néstor Pitrola advirtió que “atacar la estabilidad de quienes informan es atacar directamente la libertad de expresión y el derecho de la población a estar informada”.

La conferencia, realizada bajo un inusual operativo policial, dejó planteado que el rechazo a la derogación del Estatuto del Periodista no es un reclamo sectorial, sino una advertencia sobre el impacto que la reforma laboral tendría en el ejercicio del derecho a la información y en la calidad de la democracia.