ATE denunció que el Gobierno filtró sumarios reservados para justificar despidos en el Hospital Garrahan

La Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan denunció que el Gobierno nacional filtró el contenido de un sumario administrativo reservado para justificar públicamente sanciones contra trabajadores del centro pediátrico. La acusación fue realizada por Alejandro Lipcovich, secretario general del cuerpo de delegados, luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informara en redes sociales la existencia de medidas disciplinarias antes de que las personas afectadas fueran notificadas formalmente.

“El jefe de Gabinete anuncia algo que, en teoría, no era público. Ayer lo que nos llega a nuestro correo electrónico es un informe reservado, tiene esa leyenda, que es el pedido que la sumariante hace de sanciones”, explicó Lipcovich en entrevista con AM 530. El dirigente señaló que el expediente plantea la suspensión de casi treinta trabajadores y el despido de once, entre ellos delegados de ATE y representantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT).

“Lo que hay es una persecución política, una búsqueda de aleccionar, disciplinar y evitar que se repita una lucha como la del año pasado, a días de que se intenta aprobar una reforma laboral esclavista”, denunció el delegado.

Desde ATE sostienen que la medida apunta a sectores combativos que encabezaron la pelea gremial en 2025 por recomposición salarial, condiciones laborales y dotación de personal. Aunque esa lucha derivó en una mejora extraordinaria del salario de bolsillo, las y los trabajadores advierten que el vaciamiento no se detuvo: siguen los contratos precarios, la falta de ingresos y el recorte de servicios clave como el jardín materno del hospital.

“El hospital no ha cesado. Hemos conquistado un aumento extraordinario, con una lucha muy fuerte durante muchos meses, pero el vaciamiento continúa”, remarcó Lipcovich. También denunció que se intenta reemplazar contratos eventuales por monotributos, profundizando la precarización.

La ofensiva coincide con un proceso más amplio de reestructuración del sistema público de salud. Según los gremios, hay una política deliberada de congelamiento de vacantes, recorte de suplencias y desmantelamiento progresivo de equipos de trabajo en sectores sensibles. A esto se suma la falta de inversión en infraestructura y equipamiento, que impacta en la calidad de atención.

Entre las personas señaladas en el sumario se encuentra Norma Lesana, secretaria general de APyT, quien en 2023 mantuvo un cruce televisivo con el periodista Eduardo Feinmann. Lipcovich afirmó que también están involucrados otros voceros y delegados que participaron activamente del conflicto anterior. “Hay un mensaje político y público claro, no queda duda”, sostuvo.

La denuncia incluye además el uso de canales institucionales del hospital para difundir mensajes alineados con el discurso libertario. “Las redes del hospital se han convertido en una cloaca al servicio de estas operaciones, en una sucursal de los canales de streaming de los libertarios”, apuntó.

El sumario no fue concluido formalmente y aún no se abrió la instancia de descargo. Sin embargo, desde la Junta Interna consideran que la divulgación pública anticipada por parte del Poder Ejecutivo indica que las sanciones ya están definidas de antemano. “Un sumario administrativo es algo que ya tiene una condena antes de que se haga”, denunció Lipcovich.

El conflicto ocurre en paralelo al debate legislativo sobre la reforma laboral enviada por el Gobierno al Congreso en diciembre de 2025. El proyecto incluye modificaciones en la jornada de trabajo, el período de prueba, el régimen indemnizatorio y el derecho a huelga. Aunque fue frenado en general en Diputados, el oficialismo anunció que insistirá con su aprobación por capítulos durante febrero.

Desde la Junta Interna de ATE se convocaron asambleas para definir los próximos pasos. No se descarta la presentación de medidas judiciales y la articulación con otros sectores gremiales. “Nos estamos empezando a organizar”, anticipó Lipcovich.

“Están jugando con fuego, porque acá no se trata de un conflicto minoritario o protagonizado solo por un puñado de personas. Acá se movieron fibras en toda la sociedad, se movilizó todo el país en defensa del Garrahan”, advirtió el delegado.

