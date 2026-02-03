Movilización, paros sectoriales, asambleas y piquetes: las bases discuten alternativas si la CGT no define un paro general

“Si puede ser un paro, joya. Si no se llega a construir, que haya acciones gremiales. Pero sí o sí tenemos que estar en la calle”. La voz de un dirigente que se sumará a la cumbre de la CGT del viernes próximo anticipa el clima en las bases sociales y sindicales ante la inminente votación de la reforma laboral en el Senado, posiblemente el miércoles 11. No se sabe cuál será la definición de la central obrera, pero a medida que corren las horas la presión de abajo es convocar a una medida de fuerza contundente para expresar el rechazo al proyecto del Gobierno.

La reunión del Consejo Directivo a las 11 en la sede de Azopardo 802 será el corolario de una semana cargada de encuentros sectoriales, movilizaciones particulares, fotos políticas y rosca subterránea. El triunviro de Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello abrirá las puertas de la CGT un día después de que el frente sindical que lideran la UOM de Abel Furlán con los estatales de ATE marchen por el centro de la Ciudad de Córdoba contra la reforma laboral. Anticipan unos 10.000 manifestantes como mensaje hacia Buenos Aires.

El calendario de acciones y reuniones

Furlán, jefe de los metalúrgicos y cercano a Máximo Kirchner, hace su juego propio para presionar a la CGT con un paro y movilización. Este lunes se mostró con Pablo Moyano. El camionero lo recibió en la sede de su gremio y reafirmó su apoyo a una movilización para el día que el proyecto de ley se trate en el Senado.

Moyano también podría participar de la actividad de la UOM, la CTA, los Aceiteros y los Aeronáuticos en Córdoba. El frente viaja este jueves a la provincia mediterránea para presionar a Martín Llaryora, que finalmente no se reunió con la CGT. El martes 10 habrá otra movilización pero en Rosario, Santa Fe, para hacer lo propio con Maximiliano Pullaro, quien tampoco se encontró con los jefes sindicales.

Más de 60 organizaciones gremiales de la CGT y de las dos vertientes de las CTA estarán en Córdoba. Habrá una movilización por el centro de la ciudad y luego se leerá un documento con algunos oradores, anticiparon a elDiarioAR desde la organización del acto.

“Comenzamos por Llaryora y Pullaro, y después vamos a continuar por los que se hacen llamar peronistas pero bancan a Milei”, denunció Rodolfo Aguiar, jefe de los estatales de ATE. Este martes se reunió con su par de la conducción provincial, Federico Giuliani, y definieron los lineamientos de la medida de fuerza.

En el gobierno de Santa Fe negaron ante este medio que haya una reunión programada con la CGT, al mismo tiempo que dieron su aval implícito al proyecto oficialista. “La visión de Santa Fe es que hay que avanzar con una reforma laboral porque el sistema así como está planteado ahora, con millones de trabajadores en la informalidad, no funciona. Pero la mirada tiene que apuntar a potenciar las pymes y que busque un avance productivista. Hay coincidencias en varios aspectos con el oficialismo, pero otros se podrían mejorar”, apuntó un vocero.

Por otro lado, la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) realizará este miércoles un encuentro en la sede del SMATA. Con los metalúrgicos y los automotrices, la CSIRA agrupa a más de 30 gremios industriales de todo el país. El debate por la reforma laboral se alinea con la denuncia de la entidad de un proceso de “desindustrialización inducida” y “industricidio” que afecta a la economía argentina, con miles de puestos de trabajo perdidos y el cierre de centenares de pymes.

Este martes también tenía previsto la conducción nacional de la UTEP, que agrupa a los trabajadores de la economía popular y tiene un delegado en la CGT.

“Nuestra hoja de ruta está planteada en acompañar las acciones en Córdoba y Rosario. Y en la CGT vamos a plantear que hay que ir a la calle el día que se trate la reforma laboral, complementando la estrategia de acción política que está desarrollando el triunvirato. Y si se sanciona, la judicialización”, aseguró un dirigente a elDiarioAR. “Si no se llega a construir un paro general, debería haber paros sectoriales, asambleas en los lugares de trabajo, movilizaciones en las provincias, cortes... etcétera”, amplió la voz consultada.

Este medio ya anticipó que en la CGT se discutirá básicamente qué acción tomar, pero no es seguro un paro. Hay posturas divididas entre gremios grandes más acuerdistas con el Gobierno y los chicos más combativos que dificulta un consenso sobre el plan de lucha.

MC