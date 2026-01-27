Un mes después de la asunción de Vázquez al frente de ARCA, ascienden a su pareja en la DGI

El 2026 le sonríe a la pareja de Andrés Vázquez, el polémico jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) del gobierno de Javier Milei. El pasado 21 de enero, María Eugenia Fanelli fue ascendida dentro del organismo, apenas un mes después de que Vázquez asumiera como titular de la entidad.

Fanelli pasó ahora de directora regional en CABA a subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana de la DGI, tras una resolución firmada por Joaquin Perez Tripodi, el subdirector general de Administración. Quedó bajo la conducción directa de Mariano Mengochea, jefe de la DGI cuando Vázquez saltó a la jefatura de ARCA.

El nombramiento quedó oficializado en la disposición 6/2026 del Boletín Oficial, ya figura en el organigrama de la web oficial de ARCA y fue justificado a elDiarioAR de manera extraoficial: “Se trata de una funcionaria de carrera, con más de 20 años de experiencia”, explicó una fuente consultada, que evitó hacer referencia a la relación personal entre Fanelli y Vázquez.

La medida indica en su artículo 2 que Fanelli, de profesión abogada, tendrá “licencia sin sueldo en su respectivo cargo de Planta Permanente”. En su puesto anterior, la pareja de Vázquez gozaba de un sueldo bruto que oscilaba entre $12 millones y $13 millones por mes, según consignó el diario La Nación en septiembre pasado.

El ascenso de Fanelli ocurre casi un mes exacto de la consagración de Vázquez como número 1 de ARCA. El 16 de diciembre reemplazó a Juan Pazo, de la mano de Santiago Caputo, tras ser director de la DGI.

Con más de veinte años en la exAFIP, Vázquez atravesó gobiernos, purgas y cambios de época sin perder centralidad y alimentando cierto misterio a su alrededor: cuando asumió al frente de la DGI no quiso que le tomaran fotos. En 2024, una pesquisa del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), publicada por elDiarioAR, reveló que Vázquez había comprado en 2013 tres departamentos en Miami por cerca de US$2 millones, nunca declarados ante la Oficina Anticorrupción. El 22 de diciembre el propio Milei lo defendió: “Causas abiertas puede tener cualquiera”.

A poco de asumir en la DGI bajo la administración libertaria, Vázquez desplazó a un funcionario al frente de la Dirección Regional Centro II en CABA para ubicar allí a Fanelli, pese a que ella no había transitado las categorías intermedias previas. Le otorgó un aumento remunerativo de casi 100%.

En enero del año pasado diputados de la Coalición Cívica denunciaron penalmente a Vázquez por incumplir la ley de Ética Pública. Maximiliano Ferraro y Mónica Frade señalaron que la decisión de Vázquez representó una falta de independencia y transparencia en la función pública. “Tener de jefe a la pareja es visiblemente un quebranto a la independencia y transparencia”, decía la denuncia, que agregaba: “Resulta competencia de Vázquez nombrar funcionarios, pero lo que está vedado y resulta excepción a la regla es nombrar a su pareja y/o cónyuge, por obvias razones”.

Ante el nuevo ascenso de Fanelli, la diputada Frade de la CC afirmó a elDiarioAR: “La mafia de Arca avanza. El ascenso de la Dra Maria Eugenia Fanelli a subdirectora general Metropolitana no es inocente ni neutro. Es la esposa de quien preside el organismo, denunciado penalmente por haber omitido información de bienes en su declaración jurada patrimonial. Pudo eludir exitosamente, una causa por enriquecimiento, gracias a los servicios que en su momento le ofreció el juez Lijo. Seguimos esperando en esta nueva causa, que la Justicia detenga un accionar continuo”.

MC/MG