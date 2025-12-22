Milei defendió a Andrés Vázquez, el titular de ARCA investigado por no declarar propiedades en EE.UU.

El presidente Javier Milei salió a justificar públicamente la designación del jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Edgardo Vázquez, pese a que el funcionario enfrenta investigaciones por no haber consignado en su declaración jurada tres propiedades en Miami, Estados Unidos, adquiridas a través de sociedades en el exterior por más de US$2 millones y cuyos detalles salieron a la luz en una investigación periodística publicada en 2024 en la que participó elDiarioAR.

Vázquez, quien fue designado en un primer momento como titular de la extinta Dirección General Impositiva (DGI) y ahora conduce ARCA, es figura central en una batería de cuestionamientos judiciales y administrativos por presuntas omisiones en sus obligaciones como funcionario público, que incluyen investigaciones por posible enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.

Anoche, en una entrevista televisiva, al ser consultado sobre la polémica designación y las causas que pesan sobre Vázquez, Milei respondió que “causas abiertas puede tener un montón de personas, sobre todo si estás metido en política” y remarcó que la discusión relevante no es la existencia de investigaciones, sino si hay condenas firmes. Con ese criterio, el mandatario defendió su decisión de mantener a Vázquez al frente del organismo recaudador. “Es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina. Es un capital humano difícil de reemplazar”, resaltó el mandatario nacional.

Perfil del funcionario bajo la lupa

Andrés Vázquez es un contador público con más de 35 años de trayectoria en la ex-AFIP, donde ascendió por diversas áreas de fiscalización e inteligencia tributaria hasta convertirse en una figura central dentro del sistema de recaudación argentino.

La investigación que reavivó el foco sobre su patrimonio reveló que Vázquez adquirió mediante un entramado de sociedades constituidas en Islas Vírgenes Británicas y Panamá al menos tres departamentos en Miami que no figuran en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA), como exige la Ley de Ética Pública para funcionarios de alto rango.

La falta de declaración de esos bienes activó una averiguación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y sigue bajo análisis en la Justicia, aunque no hay condenas firmes en su contra por esos hechos.

Vázquez llegó a la gestión libertaria con la venia de Santiago Caputo, que desde las sombras viene construyendo —no sin resistencias— un esquema de control basado en información sensible, cruce de datos y capacidad de presión. ARCA es una pieza central de ese diseño. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la otra.

El nombre de Vázquez para coronar la estructura, según reconstruyen distintas fuentes oficiales, fue acercado por Leonardo Scatturice, flamante dueño de OCA con asiento en Miami. El nexo original entre el polémico empresario y Caputo es Manuel Vidal, mano derecha del asesor y figura clave en la ingeniería de vínculos con actores privados que orbitan el nuevo sistema de poder. El movimiento no fue neutro ni casual: llegó cuando la influencia del consultor todoterreno sobre áreas sensibles del Estado parecía haber entrado en revisión, en medio de auditorías, filtraciones y una pulseada cada vez más áspera con Karina Milei. Ayer Milei dijo sobre Caputo y su hermana: “Santiago Caputo es una mente muy por encima de todos; Karina Milei es el ser más maravilloso que ha habitado el planeta tierra”

La defensa presidencial

Milei ha buscado poner distancia entre el debate político y las implicancias personales del funcionario. En la entrevista de anoche con Luis Majul, en la que descartó vetar el Presupuesto 2026 tras su media sanción en la Cámara de Diputados, el presidente subrayó que Vázquez es “la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina” y que su experiencia técnica es clave para el organismo.

Sobre las causas judiciales, su réplica fue la caracterización generalista: “Causas abiertas puede tener un montón de personas, sobre todo si estás metido en política. El tema es si tiene condena o no. Mientras tenga causas abiertas uno no puede estar sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia, es algo que los argentinos deberían empezar a aprender”.

La designación de Vázquez al frente de ARCA —el principal organismo encargado de la recaudación fiscal y el control aduanero del Estado— se consolidó a través del Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial, en el que se formalizó su asunción tras la renuncia de Juan Alberto Pazo.