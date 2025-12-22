Milei dijo que no vetará el Presupuesto y se despegó de la causa $LIBRA: “No hubo estafa”
El presidente Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026, pese a que la oposición le bajó del texto original la derogación del financiamiento a las universidades y de la emergencia en discapacidad.
Asimismo, sostuvo que “en la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas”, y amplió: “Lo primero que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el presupuesto. Hubo 14 contiendas de alguna manera. La primera fue lograr el quórum. La segunda, que la iniciativa se vote por capítulos. Luego aprobaron 11 capítulos de los 12 propuestos”.
El mandatario nacional destacó que “ese Presupuesto está construido en la base del déficit cero”.
Al ser consultado sobre si iba a aceptar la ley tal cual salió de Diputados, pese a las modificaciones a la propuesta original, Milei expresó: “Exactamente”.
“Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin crear impuestos”, indicó Milei en declaraciones a LN+. Y agregó: “A la luz de cómo evolucione el debate sobre el presupuesto, que seguirá en el Senado, yo no voy a vetar la ley de presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero, que es la política más importante. Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos”.
De esta forma, Milei rechazó un veto al Presupuesto 2026, versión que circuló en Casa Rosada luego de que el capítulo 11 del proyecto fuera rechazado en Diputados.
Está previsto que el viernes 26 de diciembre el tema se discuta en el recinto de la Cámara de Senadores, donde podría ser convertido en ley.
Se despegó de $LIBRA
Milei resaltó que alrededor de la cripto $Libra “no hubo estafas” y afirmó que “en los Estados Unidos le acaban de liberar todos los bienes a (Hayden) Davis”. “O sea, que no hubo estafa”, enfatizó.
El Presidente también señaló que antes de impulsar la criptomoneda en febrero pasado estaba convencido de que estaba haciendo las cosas bien, pero que luego, a la luz de los hechos, se arrepintió.
“Era un mercado particular, los que entraban, sabían, no hubo estafa, porque la gente entró voluntariamente. En Estados Unidos, no hay estafa, le liberaron los fondos”, explicó Milei sobre Davis, quien se sacó con él una foto en Casa Rosada poco antes del escándalo con $Libra.
“Todas las cosas que yo dije fueron así. Era un mercado muy particular, en el que los que entraron sabían en lo que estaban entrando y tomaron sus riesgos. Ojo, porque en Estados Unidos esto ya está resuelto, falta que lo resuelva la Justicia argentina”, se desligó el mandatario.
Otras frases de Milei
- La designación de Andrés Vásquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): “Es la persona que más sabe de la estructura impositiva de la Argentina y tiene claro cómo funciona en cada uno de sus puntos. Causas abiertas pueden tener un montón de personas, más si se está vinculado a la política. El tema es si tiene condena o no. Mientras que tenga causas abiertas uno no puede estar culpando y sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia, es algo que los argentinos deberían empezar a entender”.
- La designación de los lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN): “No creo que haya sido una traición a Mauricio Macri, es parte de cómo se maneja la lógica de la política y no tiene que ver con ningún pacto”.
- La batalla entre el Gobierno y la AFA: “La Justicia se tiene que ocupar y, si encuentran que (Chiqui Tapia o Pablo Toviggino) cometieron delitos, deberán pagar como cualquiera. A todo el mundo se les exige balance y no pueden pretender estar por fuera de la ley. Yo en estos temas he dejado, como siempre, que actúen los organismos y la Justicia, pero no interfiero en estas cosas. Yo no los conozco (a Tapia y Toviggino), pero sé quienes son, que es distinto”.
- La causa ANDIS y los audios de Spagnuolo: “El propio Diego Spagnuolo dice que los audios son falsos. Además, no tienen los crudos de los audios, un grave problema. Antes circulaba un discurso mío a favor del comunismo, algo impensado, pero lo hicieron cortando y pegando fragmentos. Imagínese todo lo que se puede hacer ahora con inteligencia artificial. Los audios se dieron justo 3 semanas antes de una elección, eso se llama campaña negativa. Usted puede pensar que es correcto o incorrecto desde el punto de vista ético, pero si usted tiene un esqueleto en el placard, deberá explicar por qué lo tenía. ¿Qué fue lo que hizo el socialismo del siglo XXI? Lo primero fue la mentira, le inventan un esqueleto en el placard”.
- Cristina y Néstor Kirchner: “Cristina, junto a Néstor Kirchner, son lo peor que le pasó a la historia argentina por el daño cultural que hicieron. Porque el peronismo de Perón generó un daño cultural enorme, pero uno podría haberlo entendido en la lógica siniestra de la época, en la que, por un lado, estaba el comunismo; por el otro, el capitalismo; y el fascismo era la tercera vía. Yo no lo comparto, porque es una filosofía que está en mis antípodas, pero era el clima de época”.
- La salud de CFK: “Yo separo lo político de lo humano, y para nosotros lo importante es el respecto al derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Con lo cual hay cosas en las que no me meto. Puedo tener la peor y más aberrantes de las opiniones políticas, pero yo no me meto con lo humano, así que deseo que Cristina Kirchner tenga una pronta recuperación”.
- La “Mesa chica”: “Santiago Caputo es una mente muy por encima de todos; Karina Milei es el ser más maravilloso que ha habitado el planeta tierra; Sandra Pettovello es una gladiadora; Diego Santilli es un fuera de serie y un gran ser humano; y María Ibarzábal es el cerebro”.
- Las bandas cambiarias: “Las bandas están para neutralizar la volatilidad. El tipo de cambio es un precio más de la economía y, consecuentemente, está dominado por la cantidad de dinero. Nosotros hicimos un ajuste como nadie en la historia, sin plan bonex, sin fijar el tipo de cambio y recomponiendo tarifas en el medio. Eso lleva a que el proceso de estabilización sea más difícil, pero es más sano. La banda lo que dice es que puede haber volatilidad, pero no puede ser cualquier cosa. Nosotros soportamos una corrida equivalente a 41 mil millones de dólares después de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, y a pesar de eso, muy pocas veces el tipo de cambio tocó techo de la banda. Eso quiere decir que el trabajo está bien hecho”.
- La pobreza y la reforma laboral: “Cuando llegamos y sinceramos la economía, la pobreza saltó al 57%. En la góndola no veía el efecto en precio de los bienes que no estaban ahí. Bajamos 30 puntos la pobreza y hoy es del 27 por ciento. Los avances son enormes. El salario real ha mejorado, y el que más mejoró es el del sector informal. No solo eso, también bajó el desempleo. Esto es una prueba de por qué decimos que necesitamos modernizar la ley laboral, porque actualmente la mitad de los trabajadores está en el sector informal, sin ningún derecho. La ley que nosotros planteamos les da derechos, no se les quita. Cuando usted avanza en este tipo de cosas, va a tocar algunos intereses. Uno de los grandes problemas que tiene la argentina son las indemnizaciones. Una de las cosas que vamos a hacer es que los honorarios de los abogados no sean más proporcionales a las demandas. Cambian los abusos que se daban con los juicios laborales contra las empresas. Yo no creo que la reforma sea antisindical, esto no es contra nadie, es a favor de los trabajadores, para que tengan más oportunidades y con mejores remuneraciones. Ahora, si usted está teniendo un privilegio, bueno... cuando tocas prebendas, hay sectores que hacen ruido”.
