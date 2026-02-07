eldiario.es
HistoriAR
Podcast

Juan Domingo Perón

  • El 1 de julio pasado se cumplieron 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón. En este episodio, conversamos con Juan Carlos Torre sobre algunas dimensiones de esta figura decisiva.

  • — Episodios anteriores

Juan Domingo Perón.

1

Entre otros temas, se evocan sus marcas de origen, su trayectoria dentro y fuera del poder, la influencia de eventos mundiales en sus visiones del país, y del proceso mayúsculo que lideró.

Conducción: Lila Caimari

Entrevistado: Juan Carlos Torre

Edición y producción de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

