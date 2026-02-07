HistoriAR
— Podcast
Juan Domingo Perón
Entre otros temas, se evocan sus marcas de origen, su trayectoria dentro y fuera del poder, la influencia de eventos mundiales en sus visiones del país, y del proceso mayúsculo que lideró.
Conducción: Lila Caimari
Entrevistado: Juan Carlos Torre
Edición y producción de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell
Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.
1