Formulada en 1823, sus autores fueron el presidente James Monroe y su secretario de Estado, John Quincy Adams, quienes postularon que “los continentes americanos, por las condiciones de libertad e independencia que han logrado y mantenido, no deben ser considerados, en adelante, como sujetos de colonización futura”.

En este episodio de Historiar, Juan Manuel Romero conversa con Juan Pablo Scarfi sobre la Doctrina Monroe, explorando su cambiante significado a la luz de los giros en la política exterior norteamericana, las críticas a sus implicancias imperiales, y sus derivas a lo largo de dos siglos de vínculo entre Estados Unidos y las repúblicas de América Latina

Entrevistado:Juan Pablo Scarfi

Conducción: Juan Manuel Romero

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.