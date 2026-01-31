eldiario.es
Alfonsina Storni

  • Poeta, escritora y periodista, Alfonsina Storni es una figura descollante de la cultura argentina del temprano siglo veinte.

Alfonsina Storni
Alfonsina Storni Archivo

En este episodio, Graciela Queirolo y Alejandra Laera analizan las dimensiones más relevantes de su figura: su temprano impulso transgresor, su inserción en un campo cultural muy masculino, su inusual popularidad, la elección de temas para el tratamiento poético, su relación con los medios masivos, su feminismo. A través de estos temas, se va desplegando un perfil contundente y cargado de pliegues incitantes. 

Conducción: Cecilia Tossounian

Edición y producción de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

