Alfonsina Storni

En este episodio, Graciela Queirolo y Alejandra Laera analizan las dimensiones más relevantes de su figura: su temprano impulso transgresor, su inserción en un campo cultural muy masculino, su inusual popularidad, la elección de temas para el tratamiento poético, su relación con los medios masivos, su feminismo. A través de estos temas, se va desplegando un perfil contundente y cargado de pliegues incitantes.

Conducción: Cecilia Tossounian

Edición y producción de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.