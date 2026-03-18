La guerra de Irán descoloca a los BRICS y desdibuja su papel como bloque de poder alternativo

La presidencia de la India, país con estrechos lazos comerciales con Israel y EE.UU., está impidiendo cualquier comunicado conjunto de los BRICS con críticas el ataque a Irán, lo que supone en la práctica la parálisis del grupo de países emergentes que aspira a convertirse en alternativa a la primacía geoeconómica occidental.

El ministerio de Relaciones Exteriores de India apeló inicialmente “al diálogo y a la diplomacia”, para encontrar un “fin rápido al conflicto”. Sin embargo, el primer ministro, Narendra Modi, criticó los ataques de Irán a los países del Golfo Pérsico sin mencionar la agresión inicial de EE.UU. e Israel.

La ausencia de reacción conjunta de los BRICS durante la presidencia india contrasta con la postura adoptada por el bloque el año pasado, durante la presidencia brasileña, en la que a los miembros fundadores (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) se sumaron los países que conforman el BRICS+ (Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia) para condenar el ataqué a Irán.

En junio de 2015, tras el ataque de 12 días de Estados Unidos e Israel contra Irán, el bloque denunció en un comunicado que los ataques constituían una “violación del derecho internacional”, y concluyó su encuentro con críticas contundentes al aumento del gasto militar de la OTAN y apoyo político explícito a Palestina, expresado en el espaldarazo al establecimiento de un Estado palestino dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de 1967.

La unidad de entonces se ha quebrado tras el ataque de EE.UU. e Israel Irán por la postura India, pero también por los contraataques iraníes, que han tenido entre sus objetivos a Emiratos Árabes, otro de los miembros de la alianza extendida.

Mohammad Marandi, profesor de literatura inglesa en la Universidad de Teherán, afirmó en una entrevista reciente que “un ataque a Irán es un ataque a los BRICS y a un mundo multipolar”. Al Jazeera realizó incluso un programa especial titulado ¿Están muertos los BRICS?

Es difícil saber exactamente cómo será la próxima reunión de los BRICS. No sabemos cuánto durará la guerra y si va a atravesar la próxima reunión Leonardo Paz — Investigador de la Fundação Getúlio Vargas

A pesar de la ausencia de comunicados conjuntos, los demás países fundadores del bloque emitieron críticas contundentes a la guerra. Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China, manifestó que se opone “a cualquier ataque lanzado por Israel y EE.UU. contra Irán”. Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, abogó ante periodistas de su país por un alto el fuego inmediato y criticó la supuesta “autodefensa preventiva de Estados Unidos e Israel basada en suposiciones y conjeturas”.

Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, acusó en un comunicado a EE.UU. e Israel de perpetrar “un deliberado y premeditado acto de agresión armada contra un miembro soberano e independiente de las Naciones Unidas, sin provocación previa”, obviando la invasión de su país en Ucrania. Brasil criticó sin tapujos los ataques, de los que destacó que ocurrieron en medio de una negociación.

Freno a la dimensión geopolítica

Aparte de ser un obstáculo económico para los miembros de los BRICS, la guerra de Irán corta en seco la creciente dimensión geopolítica del bloque. “Es difícil saber exactamente cómo será la próxima reunión de los BRICS. No sabemos cuánto durará la guerra y si va a atravesar la próxima reunión”, asegura a elDiario.es Leonardo Paz, investigador del Núcleo de Prospección e Inteligencia Internacional de la Fundação Getúlio Vargas (FGV). Paz considera que la guerra puede empujar al BRICS+ a su objetivo inicial de disputar el “dominio de Europa y EE.UU.” en los organismos internacionales y en el comercio mundial.

Los países del BRICS+ se reunieron en enero en Sudáfrica para realizar maniobras militares conjuntas. India estuvo ausente para no “tensar sus vínculos con EE.UU.”, según afirmó a Al Jazeera Harsh Pant, analista geopolítico del think tank Observer Research Foundation, con sede en Nueva Deli. Brasil estuvo presente en las maniobras militares apenas como observador, para no complicar aún más los múltiples conflictos que mantiene abiertos con EE.UU.

El sorprendente rol de Indonesia

Tras la guerra de Irán, ¿están muertos el BRICS +? China no pretende renunciar al bloque y a cierta unidad de acción. Wang Yi, ministro de Asuntos Internacionales de China, declaró que Pekín continúa animando al BRICS+ a “apoyar el multilateralismo, a una solución pacífica del conflicto y a tener una voz colectiva del Sur Global”. Una de las sorpresas del BRICS+ llega desde Indonesia, el último país en incorporarse a la alianza, en 2025.

Aunque Indonesia continúa manteniendo buenas relaciones comerciales con EE.UU., su presidente, Prabowo Subianto, criticó la “falta de racionalidad” de los ataques a Irán, se ofreció a mediar con Teherán y congeló la participación en el Consejo de la Paz de Gaza. Todo un tiro en el pie para Donald Trump, que ve cómo su alianza con Yakarta se va desvaneciendo.

Jim O’Neil, el economista británico que acuñó el acrónimo BRICS hace más de 20 años, declaró a Al Jazeera que la pertenencia al club de los BRICS de Indonesia —una democracia en que el 87% de la población es musulmana— es “clave”. “Estratégicamente, Indonesia es hoy en día el décimo miembro de los BRICS. Tras India, es el segundo país superpoblado [tiene 288 millones de habitantes] más interesante del mundo. Indonesia puede crecer al 8% o 10% durante las próximas décadas, algo importante si consigue actuar conjuntamente [con el resto de miembros]”.