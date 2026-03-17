A horas del paro en 27 aeropuertos del país, el Gobierno intervino y dictó conciliación obligatoria

En la previa de un nuevo paro aéreo, el Gobierno decidió intervenir y dictó la conciliación obligatoria para desactivar el conflicto. La medida busca frenar las acciones anunciadas por trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quienes reclaman una recomposición salarial y habían convocado a una huelga nacional para este miércoles.

Según lo informado por el gremio, las medidas iban a desplegarse entre este miércoles 18 y el 24 de marzo en 27 aeropuertos del país, con cese de actividades en dos franjas horarias —de 9 a 12 y de 17 a 20—, lo que anticipaba complicaciones en la operación aérea, con demoras y cancelaciones en medio del fin de semana largo.

Frente a este panorama, el Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dispuso la conciliación obligatoria por 15 días a partir de las 9 del 18 de marzo. El objetivo de la medida es garantizar la prestación de los servicios y abrir un canal de negociación entre las partes.

La resolución establece que el sindicato deberá levantar cualquier medida de fuerza y que los trabajadores tendrán que retomar sus tareas habituales. A su vez, la ANAC deberá evitar la aplicación de sanciones o represalias y asegurar el normal funcionamiento del sistema.

Además, tanto el gremio como el organismo deberán retrotraer la situación al momento previo al inicio del conflicto. Desde el Ejecutivo insistieron en la necesidad de sostener el diálogo como vía para resolver la disputa y convocaron a las partes a negociar en un marco que preserve el interés general y la paz social.

Con información de medios

JIB