'La casa de los espíritus' de Isabel Allende se hace serie en plena ola reaccionaria

Casi medio siglo después de que Isabel Allende escribiera La casa de los espíritus, la plataforma Prime Video estrenó la serie que trocea en ocho capítulos la primera y más emblemática novela de la autora chilena, aquella con la que pudo trazar una amplia radiografía de la política y la sociedad latinoamericanas del siglo XX.

No es la primera vez que se graba una adaptación del libro, pero nunca antes se había hecho con la sensibilidad que merece. Cuando La casa de los espíritus cayó en manos de Hollywood en 1993, la película resultante, grabada en inglés y protagonizada por Jeremy Irons, Winona Ryder, Glenn Close, Meryl Streep y Antonio Banderas, recibió un buen puñado de críticas por su falta de identidad latina, cosa que se tuvo muy presente a la hora de hacer esta nueva versión audiovisual.

La serie tiene un planteamiento radicalmente diferente y el deseo de preservar el ADN de la obra original. Se grabó en español, tiene producción chilena y su equipo humano es mayoritariamente iberoamericano. Son el mexicano Alfonso Herrera y la madrileña Nicole Wallace quienes interpretan a Esteban Trueba y Clara del Valle, la pareja protagonista de este drama romántico marcado por las tensiones familiares y los conflictos sociales de una época no demasiado lejana. En su adultez, Clara del Valle es interpretada por Dolores Fonzi.

La productora Filmnation “quería una adaptación mucho más fiel que la película”, explica la directora del proyecto, Francisca Alegría, que destaca la “necesidad” que existe hoy en día de “contar nuestra historia” con el acento de quienes la vivieron. De hecho, Nicole Wallace cree que esta serie es el “ejemplo” de que “se puede hacer una adaptación que vea mucha gente y que esté arraigada a las raíces latinoamericanas”.

Por respeto a la historia se preservó su alma latina, y por respeto a los lectores se intentó hacer una escrupulosa selección de las tramas. Con ocho capítulos a su disposición, la serie puede incluir muchos más detalles que una simple película y es capaz de mostrar en toda su extensión el crecimiento de los personajes, pero no siempre se acierta al hacer esa complicada criba. En este caso se tomaron “algunas licencias” creativas, admite Alegría, aunque trataron de ser “lo más fieles posible” a la obra original –tanto en forma como en fondo– para que exista una “coherencia narrativa”.

El equipo se muestra orgulloso del resultado final, de haber sacado adelante una “adaptación bendecida por Isabel Allende”, como la describe Francisca Alegría, ya que la escritora es productora ejecutiva de la serie junto a Eva Longoria y Courtney Saladino. Parece que los astros se alinearon en esta ocasión para que el bagaje y la esencia de La casa de los espíritus llegue por fin a la pequeña pantalla.

La política, muy presente en 'La casa de los espíritus': “Los derechos se pueden perder en un solo día”

Ni el libro ni la serie son la clásica telenovela que engorda sus tramas con amores tóxicos y rencillas familiares insustanciales. De todo eso hay bastante, pero enfocado siempre desde sus connotaciones políticas, desde el análisis de una sociedad que evoluciona al ritmo que lo hacen sus protagonistas.

La casa de los espíritus comienza a principios del siglo XX y se extiende a lo largo de cuatro generaciones. Esteban Trueba y Clara del Valle son el hilo conductor de la trama. Él es un machista decidido a triunfar en el mundo de los negocios, y ella una dulce joven acomodada que tiene cierta sensibilidad para comunicarse con lo sobrenatural. Parece que no hay nada que los una. Nada salvo el matrimonio, que no es poco.

“Esteban Trueba representa la política latinoamericana, la polarización que existe en la región y en el mundo, la injusticia, el desequilibrio y la falta de empatía”, expone Alfonso Herrera, el actor que le da vida en la nueva serie de Prime Video. “Hay que no juzgar al personaje para poder interpretarlo. Hay que entender de dónde vienen esas carencias para ver por qué detona de esa forma”, añade.

Son las mujeres quienes aportan el equilibrio necesario en una historia de injusticias y desigualdades. Suya es la mirada sensible que nos hace creer que un mundo mejor es posible. Un mundo sin patriarcado y sin el abuso de los ricos sobre los pobres.

“Mi madre siempre me ha dicho que los derechos se consiguen con una lucha generacional y se pueden perder en un solo día. Tristemente, ahora nos estamos dando una hostia de realidad”, lamenta Nicole Wallace, que se disculpa por utilizar palabras gruesas para describir la situación que le rodea: “En mi generación hay mucha gente que da por hecho que no hay nada por lo que luchar. Ojalá esta serie haga de espejo, de reflexión, porque es una historia que, aun siendo latinoamericana, podría pasar en cualquier momento en cualquier país. No estamos tan lejos de ellos”, advierte.

Consciente de que la ola reaccionaria sacude al mundo de punta a punta, Wallace, a sus 24 años, cree que es necesario que “nos volvamos un poco más activas y revolucionarias para tomar las riendas otra vez de nuestra historia”. Todo es política y cada gesto tiene trascendencia. Incluso devolver el acento latino a La casa de los espíritus es un acto de soberanía, dice Alfonso Herrera: “Me parece muy loable que una serie de estas características sea hablada en español y que en el norte lean subtítulos. Eso es algo disruptivo y fantástico”.