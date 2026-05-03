Colapinto terminó octavo en el GP de Miami y consiguió uno de sus mejores resultados

Franco Colapinto (Alpine) finalizó en el octavo puesto en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y sumó cuatro puntos en el campeonato, en una actuación que se ubica entre las más destacadas desde su llegada a la categoría. El resultado iguala su mejor registro histórico, alcanzado en 2024 durante el GP de Azerbaiyán, cuando corría para Williams.

El triunfo quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien consiguió su tercera victoria consecutiva y amplió su ventaja en el campeonato. El podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri, ambos con McLaren.

Una largada adversa y una recuperación sostenida

Colapinto partía desde el octavo lugar tras una buena clasificación, pero en la largada tuvo un inconveniente que lo hizo perder posiciones. En ese contexto, un trompo de Max Verstappen en los primeros metros reordenó el pelotón y le permitió recuperar terreno hasta ubicarse sexto. Poco después fue superado por Lewis Hamilton, mientras la carrera comenzaba a estabilizarse.

El ingreso del auto de seguridad en la sexta vuelta, tras incidentes que involucraron a Isack Hadjar y a su compañero Pierre Gasly, reconfiguró la estrategia de los equipos. A partir de ese momento, el argentino sostuvo un ritmo competitivo con neumáticos medios y se mantuvo dentro del grupo que peleaba por los puntos.

Estrategia, ritmo y control hasta el final

Con el correr de las vueltas, Colapinto llegó a ubicarse transitoriamente en el cuarto lugar, favorecido por las detenciones en boxes de los líderes. Su parada se produjo en el último tramo de la carrera, a poco más de 20 giros del final, lo que lo devolvió al octavo puesto.

Desde allí, administró la diferencia con sus perseguidores y evitó errores en una pista exigente, para cerrar una carrera consistente y volver a sumar en el campeonato. El resultado confirma una tendencia de crecimiento tanto del piloto como del rendimiento general de Alpine.

En la parte alta, Antonelli consolidó su liderazgo y estiró la diferencia sobre su compañero George Russell, que finalizó cuarto. Verstappen, en tanto, logró recuperarse tras un inicio complicado y terminó en el quinto lugar.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Canadá, previsto dentro de tres semanas.

Con información de NA