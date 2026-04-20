Netflix pondrá fin a 'Machos Alfa' con una sexta y última temporada, que ya se está rodando

Netflix pondrá fin a Machos Alfa con su sexta temporada. Apenas unos días después del estreno de la quinta, que llegó el pasado viernes con una “comuna machirula” que se ríe de quienes tienen miedo a la igualdad, la plataforma anunció que empezó a rodar una nueva tanda de capítulos que será la última.

La temporada final de la serie tendrá 10 capítulos, y contará con el grupo de actores protagonistas al completo, Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero, en sus ya característicos roles.

También siguen en el reparto Cayetana Cabezas, María Adánez y Patricia Conde, y se suman María Romanillos, Joaquín Reyes y Manuela Velasco como nuevos fichajes.

“Cuatro hombres que aspiraban a ser el ejemplo perfecto de la nueva masculinidad y han acabado convertidos en un tutorial de todo lo que no hay que hacer. En esta despedida, Pedro, Raúl, Santi y Luis intentan ser hombres nuevos, padres ejemplares y aliados impecables… pero la deconstrucción, una vez más, se les resiste”, reza la sinopsis oficial de la última temporada de Machos Alfa.

La segunda serie más longeva de Netflix España

Con esta sexta temporada, la comedia creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero se despedirá como la segunda serie española de Netflix más longeva, solo por detrás de Élite (8 temporadas). Supera a otra producción mítica de Netflix España como Las chicas del cable, que tuvo un total de cinco.

Machos Alfa está producida por Contubernio Films, que actualmente también está a cargo de otra ficción de la plataforma como es Muertos SL.