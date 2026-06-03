León XIV nombró 'ministra' de Comunicación a una periodista enfrentada con el Papa Francisco

¿Vientos ultras en la comunicación vaticana? El 'Bolletino' de la Santa Sede sorprendía este martes con el nombramiento de nueva prefecta (ministra) del dicasterio de Comunicación del Vaticano. En una decisión personal, que no compartió hasta minutos antes de que se hiciera pública, el Papa nombraba al frente de los medios vaticanos a la mexicana María Montserrat Alvarado, hasta la fecha presidenta y directora de operaciones de EWTN News, quien asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre, en sustitución de Paolo Ruffini.

Se trata de la segunda mujer en ocupar un puesto históricamente reservado a cardenales, y la primera laica. La decisión, que podría ser interpretada como un guiño a la sinodalidad defendida por su antecesor, choca de bruces con el hecho de que Alvarado fue la máxima responsable del conglomerado de medios norteamericano que Francisco llegó a calificar como "obra del diablo".

En 2021, durante una reunión con jesuitas eslovacos, Bergoglio señalaba que “hay una gran cadena de televisión católica que habla continuamente mal del Papa. Puede que yo personalmente me merezca estos ataques e insultos, porque soy un pecador, pero la Iglesia no se merece esto”. Su nombramiento fue interpretado por medios conservadores como una 'mano tendida' de Prevost hacia los grupos más conservadores, y provocó consternación entre los sectores más progresistas de la comunicación vaticana, que temen que este grupo de comunicación cope, a partir de ahora, los centros de poder comunicativo de la Santa Sede.

El asunto no es menor, toda vez que EWTN está equiparada, en el ámbito católico, a Fox News en su defensa de un catolicismo ultraconservador, contrario a cualquier cambio en la moral sexual, la apertura a divorciados vueltos a casar o la presencia de homosexuales en la Iglesia. El caso de Alvarado es aún más grave, ya que aparece como miembro del Acton Institute, uno de los principales think tank y referente ideológico de ultraconservadurismo norteamericano, directamente vinculado al grupo MAGA.

¿Quién es la nueva prefecta de Comunicación?

Según el currículum hecho público por el Vaticano, María Montserrat Alvarado nació en Ciudad de México hace 47 años. Obtuvo sus títulos académicos en la Florida International University y en la George Washington University. De 2009 a 2023 ocupó cargos de responsabilidad en el Becket Fund for Religious Liberty. Desde 2023 es presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división informativa de Eternal Word Television Network, “donde dirige plataformas mediáticas internacionales que producen contenidos en siete idiomas a través de la televisión, la prensa, la radio, los medios digitales y las redes sociales”.

Nada más conocerse la noticia, EWTN publicaba un comunicado en el que alaba el “giro hacia un compromiso más profundo con el espacio digital” de la nueva prefecta, y su compromiso por “proclamar la verdad de Jesucristo y las enseñanzas de su Iglesia con claridad, fidelidad y caridad”. Por su parte, Alvarado recibió la noticia “con profunda gratitud, humildad y confianza en el Señor”, añadiendo que el testimonio fiel de la familia de EWTN fortaleció su fe.

El Dicasterio para la Comunicación fue establecido por el Papa Francisco en 2015 como parte de su reforma de la Curia Romana, uniendo diversas entidades de comunicación de la Santa Sede, incluyendo Vatican News, Vatican Radio, L’Osservatore Romano, Vatican Media, la casa editorial e imprenta del Vaticano, Filmoteca Vaticana y la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Nombrado por un período de cinco años, el Prefecto es responsable de supervisar toda la red de medios de la Santa Sede.

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