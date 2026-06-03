Otra vez el mundo discute impuestos las Ganancias Extraordinarias

Los dos episodios comenzaron un verano. Los dos dispararon los precios globales de los combustibles y de los alimentos. Y a partir de los dos se comenzó a discutir en todo el mundo si corresponde cobrar impuestos a quienes obtienen ganancias extraordinarias por esa situación inesperada. Pasó con el inicio de la Guerra de Ucrania en 2022. Y está ocurriendo ahora a partir del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Allá lejos y hace tiempo –cuatro años atrás– en Europa hubo más de 30 iniciativas de los llamados “windfall taxes” y varias de ellas se concretaron.

La Unión Europea aplicó una “contribución solidaria” temporaria para gravar el exceso de ganancias en el sector hidrocarburífero, la que generó alrededor de 28 mil millones de euros adicionales de recaudación a sus estados miembro.

Gran Bretaña implementó un impuesto extraordinario sobre petroleras y gasíferas del Mar del Norte, que comenzó en el 25%, luego se amplió y se extendió hasta 2030.

Italia estableció en 2022 un impuesto extraordinario sobre empresas energéticas para financiar subsidios a las tarifas. El gobierno de Giorgia Meloni lo reforzó.

España aplicó gravámenes extraordinarios sobre energéticas y bancos.

Grecia, Hungría, República Checa, Austria, Rumania, Bulgaria, Croacia, Portugal y Lituania, aplicaron medidas análogas.

Fuera de Europa, India también gravó en aquel momento a las petroleras en el marco del pico de inflación global que causó la invasión rusa.

Cuatro años y varias disrupciones geopolíticas más tarde, el mundo comenzó a discutir las mismas cuestiones a partir de la que es la crisis energética más importante desde la crisis de Petróleo de 1973, disparada por la guerra de Irán.

El barril de petróleo rondando los 100 dólares ya está generando efectos concretos. Los precios se están moviendo al ritmo más rápido en tres años en Estados Unidos. Y países como Brasil están tocando récord en recaudación de impuestos (7,82% más que hace un año en abril pasado). Los pagos de impuestos por la extracción de petróleo y gas natural fueron en abril 541% más altos que en el mismo mes de hace un año. Y no es un error de tipeo.

En ese marco es que muchos países empiezan a discutir otra vez aplicar impuestos a las ganancias extraordinarias, que llueven del cielo y caen en pocos bolsillos por algo que ocurre a miles de kilómetros. La consultora global Wood Mackenzie le informó a sus clientes en el sector energético sobre las novedades de las últimas semanas en un reciente informe. Así, enumeró:

Brasil introdujo un impuesto temporario a la exportación petrolera.

Cinco ministros de Finanzas de la Unión Europea (incluyendo a los de Alemania e Italia) plantean reinstalar el aporte extraordinario con el que pasaron la gorra a las petroleras en 2022-23.

Senadores estadounidenses plantearon proyectos en este sentido apuntando a los más grandes productores e importadores de petróleo.

El Senado australiano debatió una propuesta de un nuevo impuesto a la exportación de gas.

Mientras tanto, en la Argentina actual desde la cúspide del poder se asegura que todo impuesto es un robo siempre y en todo lugar. Sobre todo si apunta a los bolsillos de grandes empresas o de grandes empresarios. Y que ni siquiera un contexto extraordinario puede dar lugar a contribuciones por ganancias extraordinarias.