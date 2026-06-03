Trabajadores del Hospital Garrahan redoblan la apuesta y apuntan contra Adorni: “Un sinvergüenza”

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), confirmó este martes que convocará a una conferencia de prensa para ampliar denuncias contra el Gobierno por el estado de la entidad y, fundamentalmente, contra sus miembros, como Manuel Adorni, por “persecución a trabajadores”.

El evento organizado por el sindicato tiene como fecha el jueves 4 de junio a las 13 horas en la puerta del nosocomio. Según precisaron, habrá reacciones por las difusiones realizadas en redes sociales el lunes 1 de junio contra los empleados por parte del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el “supuesto cineasta y militante mileista” Santiago Oría.

Para el colectivo sindical, el motor del reclamo fue presunta publicación de un documental oficial “donde ya adelantan afirmaciones falsas, como que la lucha salarial y gremial de 2025 habría sido utilizada para intentar 'terminar con el Gobierno', que los reclamos de trabajadores respondían a intereses de la denominada 'vieja política' y no a la defensa del hospital público, y que las medidas gremiales tuvieron motivaciones partidarias en lugar de reclamos vinculados a salarios, condiciones laborales y defensa de la salud pública”. “Adorni (un sinvergüenza total), volvió a tuitear contra los trabajadores del Hospital: este personaje no tiene cara”, escribieron desde su cuenta de X.

Mediante un comunicado, desde APyT expresaron su “preocupación” porque “antes de conocerse el contenido completo del material, ya se afirma públicamente que la lucha desarrollada en el hospital durante 2025 habría sido utilizada por lo que el Gobierno cínicamente llama 'la vieja política', y con la idea descabellada de que vaya a saber quiénes quisieron 'intentar terminar con el Gobierno'”.

Por ello, la organización gremial aseveró que estas conclusiones forman parte de “una nueva campaña de estigmatización contra trabajadores y trabajadoras que encabezaron los reclamos salariales y en defensa del hospital público”.

Al respecto, Norma Lezana, secretaria general de APyT, afirmó: “La verdadera historia del Garrahan es exactamente la contraria a la que quieren contar. Durante 2025, miles de trabajadores y trabajadoras enfrentamos salarios miserables, defendimos el hospital público y protagonizamos una lucha que logró una recomposición salarial del 61 por ciento para todo el personal”

“Después de esa conquista comenzaron los sumarios, las sanciones y distintas formas de persecución contra quienes estuvimos al frente de esos reclamos. Ahora intentan instalar ante la opinión pública que somos responsables de una crisis que, en realidad, provocaron el ajuste, el deterioro salarial y las decisiones de la propia gestión del interventor del Garrahan, Mariano Pirozzo, y del ministro de Salud, Mario Lugones”, lanzó.

Lezana agregó que “también presentamos una denuncia penal radicada en el Juzgado Federal N°1 a cargo de la jueza María Romilda Servini, vinculada a los sumarios impulsados contra referentes sindicales del hospital, donde denunciamos violación del derecho de defensa, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y un patrón sistemático de hostigamiento contra trabajadores que participaron de las protestas”.

“El propio Adorni difundió públicamente en la red social X información sobre supuestas cesantías cuando todavía no habíamos podido ejercer plenamente nuestra defensa. Nos quieren presentar como violentos o privilegiados, pero los hechos utilizados para impulsar sanciones están documentados y muestran que se trató de manifestaciones gremiales pacíficas en defensa del hospital”, agregó.

La postura del Gobierno

De acuerdo a fuentes oficiales ante NA, el gremio falta a la verdad. No solo marcan que los pedidos no tienen consenso entre la planta, ya que las asambleas que organizaron en la última semana tuvieron alrededor de 30 personas, el 1% del hospital, sino porque el ajuste es inexistente.

“El Hospital Garrahan está atravesando una etapa de inversión con el plan de obras más grande de su historia. De base, hay una inversión de más de 30 mil millones de pesos que nadie nunca hizo. Solo en 2025/2026 logramos adquirir 310 camas de última generación. Las camas que teníamos estaban desde la inauguración del hospital, es decir, tenían 38 años de antigüedad”, plantearon.

A ese punto, se le agregó la incorporación de “un nuevo tomosimulador y un acelerador lineal único en la región, que va a tratar al 50% de los niños con cáncer del país; sumar un microscopio quirúrgico oftalmológico de alta complejidad que ya está funcionando. Permite realizar cirugías inéditas que no se hacen en ningún hospital pediátrico de Argentina; habilitar el helipuerto del hospital, que estaba cerrado desde 2021; y reanudar la obra del área de trasplante de médula ósea, paralizada durante años por desmanejos y falta de ejecución”, entre otros puntos.

Y para completar la respuesta, mencionaron que consiguieron incorporar “6 nuevas cabinas de bioseguridad para fortalecer el trabajo de los laboratorios y mejorar las condiciones de seguridad sanitaria” y “otorgar un aumento salarial del 88% durante 2025”.