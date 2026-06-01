Adorni borró un tuit que promocionaba al Garrahan: usó una foto de los mismos trabajadores que hicieron paro

Manuel Adorni publicó esta mañana, y luego borró, un tuit en el que anunciaba el estreno de “Los Héroes del Garrahan”, un documental de producción oficial que el gobierno lanzará este miércoles 3 de junio a las 11. El posteo incluía el afiche de la producción y una frase que condensaba la lectura libertaria del conflicto: “La verdadera historia del Hospital Garrahan: cómo fue que durante el año 2025 la vieja política quiso usarlo como excusa para terminar con el Gobierno. Fin.” El tuit fue borrado sin explicaciones.

El material de 15 minutos pondría el foco en la tarea cotidiana de los trabajadores del hospital para buscar rebatir la narrativa sindical sobre el conflicto que atravesó el Garrahan durante 2025, marcado por 40 paros y reclamos salariales que derivaron en un aumento histórico tras seis meses de lucha. El afiche muestra a una gran cantidad de profesionales de la salud posando frente al hospital con la leyenda “40 paros. Cientos de héroes. Miles de niños salvados”.

Pero esa imagen elegida para la propaganda oficial tenía un problema: fue tomada en otro contexto. Alejandro Lipco, delegado gremial del Garrahan, lo explicó: “La foto que usó era un 'tiro por la culata'. Fue tomada para celebrar el récord de trasplantes del Garrahan. Y resulta que en esa foto había protagonistas del paro y en general de la lucha de más de seis meses. No podía ser de otra manera: el reclamo de 2025 surgió de las entrañas del hospital. Quienes garantizaron los procedimientos más complejos también hicieron paro. Es que esos procedimientos dependen de un complejo engranaje de oficios y profesiones que salió a la lucha porque no se aguantaba más el desastre salarial”. Para Lipco, “la idea de utilizar esos rostros para promocionar al gobierno que los descalificó como ñoquis queda en el ridículo”.

El conflicto sigue abierto. ATE Garrahan y la Asociación de Profesionales y Técnicos convocan a un acto para este jueves al mediodía frente al hospital, donde denunciarán lo que describen como un proceso de vaciamiento: hace más de dos años prácticamente no ingresan nuevos trabajadores y las renuncias y jubilaciones no fueron cubiertas.