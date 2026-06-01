El Gobierno de la Ciudad le quiere cambiar el nombre a Villa Riachuelo y lanzó consultas a los porteños

La Ciudad de Buenos Aires inició una serie de consultas para llevar adelante una inédita iniciativa: cambiar el nombre de Villa Riachuelo, el barrio más al sur de la capital.

“Participá en la elección del nuevo nombre de tu barrio”, fue el título del mail que comenzaron a recibir los vecinos de la comuna 8, que también integran Villa Lugano y Villa Soldati, dos barrios que enmarcan a Villa Riachuelo.

Según explica el Gobierno de Jorge Macri en el correo electrónico, la idea surgió a partir de “inquietudes en reuniones vecinales”.

“En respuesta a las inquietudes planteadas en reuniones vecinales, queremos invitarte a ser parte de un proceso abierto para aportar tu visión sobre la denominación del barrio. Esta iniciativa está pensada para que entre todos logremos que el barrio nos represente de la mejor manera”, expresó la administración porteña.

El correo lleva un link con un cuestionario, en el que los vecinos pueden señalar si se sienten “identificados con el nombre actual” del barrio. También si consideran que “el nombre refleja la identidad, historia y cultura de la comunidad”, entre otras preguntas.

En los hechos, para quienes viven dentro de los límites de Villa Riachuelo es común autopercibirse como parte de Villa Lugano. Sucede que la zona de viviendas de Villa Riachuelo es solo una franja de 9 cuadras de ancho y 11 de largo, pegadas al corazón de Lugano, sin división geográfica clara. La mayor extensión de Villa Riachuelo está ocupada por el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (150 hectáreas), el Parque Sur, y la Reserva Ecológica del Lago Lugano.

Sus límites lo encuadran entre Lisandro de la Torre, Unanué, Avenida Gral. Paz, Avenida 27 de Febrero, Avenida Escalada y Avenida Cnel. Roca otra vez hasta Lisandro de la Torre. Actualmente viven unas 14.000 personas.

Un debate que crece

La iniciativa desató polémica en la zona. Los grupos de Facebook e Instagram del barrio comienzan a reflejar el debate, luego de que la Ciudad sacara a la luz la propuesta, aunque gran parte de la charla se da de boca en boca, ya que la mayoría de los vecinos no recibe o no chequea el mail oficial.

“Es increíble que con todo lo que necesita ser debatido y consensuado en esta comuna se esté hablando de cambiar el nombre del barrio”, se quejó una vecina en una de las respuestas a un posteo contrario a la idea. Otros señalan que no hay propuestas para cambiar nombres de barrios del norte de la capital como Recoleta o Belgrano.

La historia del barrio

La zona fue bautizada como “Villa Riachuelo” luego de que en 1888 la Sociedad de Tierras General Pobladora obtuviera un permiso para realizar el dragado del cauce del Riachuelo en los últimos 33 kilómetros de su recorrido. Si bien las obras no se llevaron a cabo, quedó el trazado de la planta urbana de una villa, donde luego se abrieron calles y se instalaron tambos y chacras.

La zona comienza a prosperar a partir de 1900, con la llegada del ferrocarril al paraje lindero, a unas 20 cuadras, donde se funda Villa Lugano.

El trazado de las calles, exceptuando el Autódromo, conserva la distribución de damero, propia de la Ciudad. Las calles interiores son, en general, tranquilas, debido a que es un barrio encerrado entre avenidas y el gran movimiento vehicular se concentra en ellas.