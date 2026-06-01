Milei felicitó a de la Espriella: “Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano”

El presidente Javier Milei felicitó al candidato del partido colombiano de derecha Defensores de la Patria, Abelardo de La Espriella: “Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo”, manifestó el mandatario argentino. Con el 99,99% de las mesas informadas, el líder del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria recibió 10.361.413 votos (43,74%), lo que significa una ventaja de 673.168 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo 9.688.245 sufragios (40,9%). Este resultado preliminar fue rechazado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro. El 21 de junio es el balotaje.

Desde sus redes sociales, aseguró que, de esta manera “la libertad avanza” en Latinoamérica y remarcó el accionar de los colombianos por “esta ejemplar jornada electoral”.

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, expresó Milei.

Asimismo, subrayó que “de repetirse este resultado en segunda vuelta” el país caribeño volverá a ser parte de un territorio que goce de libertad, y se desarrollará por recorrer el camino correcto.

“No tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, finalizó Milei.