La OTAN asegura que “está lista para defender cada centímetro” tras el impacto de un dron ruso en Rumania

Un dron ruso impactó en la madrugada de este viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, desatando un incendio que causó heridas leves a dos personas, informan las autoridades locales, en un incidente que desencadenó la condena de los aliados de la OTAN, de la que el país es parte.

Según indicó en redes sociales la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumania, el dron impactó en el décimo piso del edificio de viviendas y su carga explosiva detonó por completo, lo que obligó a evacuar a unas 70 personas. El Ministerio de Sanidad informa que los dos heridos en el ataque ruso están hospitalizados: una mujer de 53 años que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en las piernas, y un niño de 14 con quemaduras en los antebrazos.

Este suceso coincidió con la reanudación por parte de Rusia de los “ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumania”, según indicó la cartera de Defensa en su comunicado. El ministerio indicó que el aparato que explotó en un edifico residencial es un Geran-2 de fabricación rusa. La ciudad de Galati está situada a orillas del Danubio, cerca de las fronteras con la República de Moldavia y Ucrania.

Los bomberos que se desplazaron al lugar lograron extinguir el fuego. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano. “No hubo víctimas mortales (...) Los residentes permanecen evacuados hasta que los técnicos finalicen las inspecciones, incluida la estructura del edificio”, declaró el jefe del Departamento para Situaciones de Emergencia (DSU), Raed Arafat, al portal digi24.ro.

Rumania cierra el consulado ruso en Constanza

El Ministerio de Asuntos Exteriores en Bucarest convocó al embajador ruso en respuesta al incidente, y Francia anunció que hará lo mismo. Nicusor Dan, el presidente rumano, anunció que declaró “persona non grata” al cónsul ruso en la ciudad costera de Constanza, en el sureste del país —lo que, en la práctica, supone ordenarle que abandone el territorio—, y se prevé el cierre del consulado.

Moscú reaccionó de inmediato a la decisión, afirmando que responderá pronto, según informa la agencia Tass. Dan había anunciado que tomaría medidas “proporcionadas” y aseguró que “la naturaleza sin precedentes del acontecimiento exige una respuesta firme, coordinada y adecuada —a nivel nacional, aliado e internacional”. También afirmó que dará noticia al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la “brutal y repetida violación del derecho internacional” por parte de Rusia.

Tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional, el mandatario, que anunció que va a pedir formalmente a la OTAN el despliegue de sistemas antidrones, dijo que en los próximos días se firmarán los contratos del programa SAFE de la UE destinados a dotar al país de capacidades antiaéreas, equipo que “se entregará en uno o dos años”. Asimismo, recordó que Rumania tiene un acuerdo con Ucrania para la producción conjunta de drones y que existe un mecanismo con Estados Unidos y Gran Bretaña para acelerar la producción y las pruebas de drones y de capacidades antidrones.

“Y, hasta que estos equipos sean entregados, tenemos acuerdos tanto bilaterales como en el marco de la OTAN, con socios para equipos que estén presentes en Rumania. Parte del equipo ya llegó, el resto está por llegar, y en la conversación que mantuve con el secretario general de la OTAN, insistí en la rapidez y él se mostró totalmente de acuerdo en que este equipo debe llegar a Rumania lo antes posible”, dijo.

El presidente denunció lo que considera el “incidente de seguridad más grave ocurrido en territorio rumano desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”. “La responsabilidad recae íntegramente en la Federación Rusa, cuyo comportamiento demuestra un total desprecio por el derecho internacional y por la seguridad de los ciudadanos de un Estado miembro de la OTAN”, dice Dan, que condenó “enérgicamente” lo que califica de “inaceptable violación de la soberanía de Rumania”.

Un portavoz de la OTAN condenó el ataque a través de una publicación en X. “Condenamos la imprudencia de Rusia, y la OTAN continuará fortaleciendo nuestras defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones”, dijo. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, señaló en X que habló del incidente con Nicusor Dan, y le expresó su solidaridad con los heridos. También que la Alianza “está lista para defender cada pulgada del territorio” de los miembros y que “el comportamiento imprudente de Rusia es un peligro” para todos ellos.

Condena de los países europeos

Numerosos líderes europeos se sumaron rápidamente a la condena, desde la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al húngaro Péter Magyar. El primer ministro eslovaco, Robert Fico –considerado cercano a Moscú– mantuvo un tono algo diferente y advirtió sobre cualquier escalada “que tal vez no podamos controlar”: expresó su “plena solidaridad” con Rumania, pero pide “moderación a la hora de hacer declaraciones incendiarias”, al tiempo que pide el inicio inmediato de un “diálogo” entre la UE y Rusia.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, condenó “la incursión de un dron ruso en Rumania que impactó en un edificio residencial causando heridos” y mostró su “solidaridad y apoyo” al país.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, aseguró en X, por su parte, que “la guerra de agresión de Rusia cruzó otra línea más” y que la UE seguirá “aumentando la presión” sobre el país, a quien la Unión plantea aplicar un vigésimo primer paquete de sanciones.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, afirmó que la incursión de drones “es una prueba de que la agresión de Rusia” representa una “amenaza real” para “la región del mar Negro y para toda Europa. ”Es necesario, sin duda, aumentar la presión sobre Rusia para que esta guerra no se prolongue ni se extienda. Anoche, los rusos llevaron a cabo un ataque deliberado contra nuestra región meridional, la región de Odesa, que limita con Rumania. Este fue otro ataque cínico contra la población civil“, denunció Volodímir Zelenski en X.

Putin: “Nadie puede determinar el origen”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que el origen del dron no fue demostrado y pide a Bucarest pruebas de que se trata de un aparato ruso. “Nadie puede determinar el origen (del dron) hasta que se realice un examen de ese aparato”, dijo el jefe del Kremlin, que rara vez reconoce de entrada errores operativos o impactos accidentales de su ejército, durante una rueda de prensa al término de su viaje de tres días a Kazajistán para participar en una cumbre de la Unión Económica Eurasiática.

Putin aseguró que desconoce los detalles del incidente del que fue informado poco antes de la rueda de prensa. Asimismo, agregó que Moscú está dispuesta a “realizar una investigación objetiva” y solo luego emitir su juicio acerca de lo sucedido. Al mismo tiempo, el líder ruso opinó que probablemente se trata de un incidente con un dron ucraniano, según la agencia Tass.

Despegue de cazas

Las autoridades rumanas afirman que desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, con la que Rumania comparte más de 600 kilómetros de frontera, se registraron 28 invasiones del espacio aéreo por drones rusos, que en varias ocasiones llegaron a estrellarse, sin causar víctimas ni daños hasta ahora.

Dan explicó que el dron formaba parte de un “enjambre” de 43 drones dirigidos contra objetivos en Ucrania.

Antes del impacto de este viernes, se emitió una alerta de emergencia tras detectarse drones cercanos al espacio aéreo rumano y dos aviones caza F-16 despegaron a las 01:19 hora local de la base militar de Fetesti, informó el Ministerio de Defensa rumano. “Los pilotos de las aeronaves tenían autorización para atacar objetivos durante todo el periodo de alerta”, añadió.

Un helicóptero de la Fuerza Aérea rumana apoyó las operaciones, mientras que un equipo de investigadores especializados en explosiones se desplazó al lugar de los hechos. El Ministerio de Defensa había informado previamente sobre un ataque nocturno de Rusia con drones contra Ucrania.