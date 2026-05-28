La Comisión Europea multa con 200 millones de euros a Temu por vender “productos ilegales y peligrosos”

La Comisión Europea anunció este jueves que le aplicó una multa de 200 millones de euros a Temu. Bruselas asegura que la plataforma china de comercio electrónico “no identificó, analizó ni evaluó diligentemente los riesgos sistémicos derivados de la oferta de productos ilegales en su página con el consiguiente perjuicio para los consumidores de la Unión Europea”, con lo que estaría incumpliendo la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta es la multa más alta que se ha impuesto por la Comisión por incumplimiento de la DSA, con anterioridad se había sancionado a la red social X con 120 millones.

La Comisión abrió el procedimiento formal contra Temu en octubre de 2024. Se adoptaron conclusiones preliminares en julio de 2025 y se cierra ahora con una decisión formal de incumplimiento y la correspondiente sanción.

Bruselas asegura que dispone de pruebas que indican que los consumidores de la UE se van a encontrar artículos ilegales en Temu, especialmente en las categorías de cargadores, joyería y juguetes para niños y bebés. A principios de este año, la Asociación Retail Textil España (Arte), junto a las principales asociaciones del comercio y del sector textil en España, acusaron las grandes plataformas de comercio electrónico del impacto sobre el mercado europeo y denunciaron que más del 65% de los productos que comercializa Temu en la Unión Europea no cumple con la normativa vigente.

Tras la investigación, los funcionarios europeos aseguran que las pruebas obtenidas mediante un ejercicio de “mystery shopping” mostraron que “un porcentaje muy elevado de los cargadores seleccionados no superó pruebas básicas de seguridad, mientras que una alta proporción de juguetes para bebés presentaba riesgos de seguridad de gravedad media a alta por contener sustancias químicas que excedían los límites legales o por riesgos de asfixia debido a piezas desmontables”.

Una alta funcionaria de la Comisión ha comentado que “el 'mystery shopping' no fue la única fuente de datos. Hubo, por una parte, la investigación de 'mystery shopping' realizado por encargo de la Comisión Europea. También se hizo lo que se denomina una ”PCA exercise“ (Priority Customs Action), es decir, una acción prioritaria aduanera en la que las autoridades examinaron las mismas categorías de productos que se analizaron en el 'mystery shopping'. Además, se utilizó información de la base de datos ICSMS, gestionada por las autoridades de vigilancia del mercado. Estas tres fuentes arrojaron porcentajes elevados y muy elevados de productos ilegales”.

Además, Bruselas asegura que Temu “no evaluó adecuadamente cómo el diseño de su servicio, incluidos los sistemas de recomendación y los programas de promoción de productos por parte de influencers afiliados, podría amplificar los riesgos de difusión de productos ilegales”.

“La multa es desproporcionada”

Fuentes de Temu contactaron con elDiario.es para explicar que “respeta los objetivos de la DSA y la necesidad de establecer normas claras y coherentes en toda la economía digital. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea y consideramos que la multa es desproporcionada”.

Según la plataforma china de comercio electrónico la decisión de la institución europea “no refleja el estado actual de nuestros sistemas y nuestra plataforma. Temu colaboró de manera constructiva con la Comisión durante todo el proceso y desde entonces ha adoptado medidas adicionales para reforzar la evaluación de riesgos, la gobernanza de la plataforma y la protección de los usuarios. Estamos revisando la decisión detenidamente y considerando todas las opciones disponibles”.

Fuentes de la Comisión apuntan que Temu “tendría ya que haber dejado de vender esos productos en su plataforma”. Sin embargo, una alta funcionaria de la institución europea admite que “la investigación sigue en curso. Estamos evaluando si los medios que Temu está aplicando son eficaces, exitosos y suficientemente rigurosos en lo relativo a sanciones para los vendedores ilegales. Esta investigación en curso debería ya estar incentivando a Temu a cumplir las normas y a mejorar sus sistemas”.

“El elemento clave que hay que destacar es el enfoque sistémico de esta evaluación de riesgos. Queremos que las plataformas de comercio en línea que ofrecen productos en la Unión Europea dispongan de sistemas capaces de filtrar productos ilegales, de modo que los consumidores europeos estén protegidos”, según ha explicado una alta funcionaria de la Comisión.

Tensión comercial entre la UE y China

La multa a la plataforma de comercio electrónico llega en un momento de fuerte tensión en las relaciones entre la Unión Europea y China. Un grupo de países europeos, encabezados por Francia, ha pedido a la Comisión Europea que ponga en marcha aranceles y otras medidas comerciales defensivas ante lo que denominan “prácticas comerciales abusivas” como “la imposición de nuevas barreras comerciales o contribuir a una sobrecapacidad industrial sistémica y estructural”.

Este viernes hay una reunión sobre la estrategia que debería presentar el bloque europeo bajo la premisa de una “política de defensa comercial más firme y eficaz”. Los firmantes de la carta piden que se hagan “más investigaciones de salvaguardia en caso de perturbaciones comerciales a nivel sectorial” y ser “más proactivo” a la hora de llevar ante la Organización Mundial del Comercio las infracciones de las normas comerciales.

Sin embargo, no hay unanimidad en la Unión Europea sobre la posición ante China. Países como Alemania o España han adoptado una política más conciliadora con el gigante chino. De hecho, el Gobierno español mandó un comunicado en el que señala que “España comparte el diagnóstico sobre la necesidad de impulsar una política industrial europea que contribuya a reducir dependencias estratégicas y reforzar la resiliencia económica. Al mismo tiempo, defendemos un enfoque equilibrado, basado en el valor añadido, la apertura económica y la garantía de unas cadenas de suministro seguras, diversificadas y resilientes”.