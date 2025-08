“Tan adictivas como el azúcar”: así consiguen las apps de compras como Temu, Shein, AliExpress y Amazon engancharte con sus ofertas

“Cupones increíbles, descuentos excepcionales y promociones fantásticas” nada más crear una cuenta de usuario que además es imprescindible para hacer cualquier compra. “Actúa rápido y descubre lo que tenemos para ti. No dejes que se escape”, dice otro correo de la tienda. El primer pedido, por un mínimo de 10 euros, desbloquea un “kit de cupones de 100 euros” que se activará a partir de la entrega del paquete. Pero solo se puede aplicar un cupón por pedido y comienza en 30 euros por una compra mínima de 120 euros. Es la estrategia de los cupones de Temu, e-commerce chino que ha desbancado a SHEIN tanto en nuestras conversaciones como en los rankings de crecimiento de todo el mundo.

Los cupones llegan por email —“Un descuento está escondido en tu carrito”—, se anuncian en la app de la tienda online y también se pueden conseguir mediante juegos que aumentan el tiempo del usuario en la plataforma. “Son cansinos e incluso molestos”, dice Paqui de la cantidad de correos que ha recibido desde que se descargó la aplicación. Según su experiencia, ninguno de los mensajes le ha empujado a comprar un artículo en concreto, pero “quizás sí en el número”, ya que las ofertas “son atractivas y a veces te inducen a comprar más de la cuenta”. Entre los productos de la tienda china que ya están en su casa se encuentran una mesa abatible, un asiento con espacio para almacenaje, algunos utensilios de cocina y adornos.

Todos pertenecen a los sectores con los que esta tienda se ha hecho un hueco en España. En apenas dos años, la web del eslogan ‘Compra como un millonario’ ha saltado de los productos para el hogar fabricados en China a la venta de aceite de oliva, papel higiénico, pasta o legumbres por parte de distribuidores españoles. Para Paqui, 65 años, aunque podría haber hecho las mismas compras en negocios locales, la novedad, la comodidad y los precios más bajos hicieron que se decantara por Temu.

La empresa china está rodeada de las mismas incógnitas que acompañaron a SHEIN cuando los videos de clientes desembolsando decenas de productos empezaron a circular por las redes sociales. Hoy los usuarios cuestionan la fiabilidad de las compras al mismo tiempo que comparten trucos para conseguir descuentos, te enseñan a navegar por la sección de regalos —mientras un banner anuncia constantemente los que han obtenido otros usuarios—, comparten ofertas o se enseñan unos a otros a participar en juegos para lograr desde el envío gratuito hasta descuentos del 100%. “Temu no es para ansiosos”, dice esta usuaria de TikTok en uno de sus consejos.

Acceder es como quedar arrinconado en una conversación con una IA que te está presionando para que avances por estanterías infinitas de productos para venderte, ahora mismo, con cada vez mejores ofertas, promociones encadenadas y contadores de descuentos New York Magazine

Y así, si millones de estadounidenses se enteraron de la existencia de esta app por un anuncio durante la Superbowl, en otros países han sido las redes sociales, el boca a boca o ese cliente que recogía una bolsa naranja en la oficina de Correos. Su llegada ha sido como una avalancha: mientras que la aplicación de la ya omnipresente SHEIN tardó casi tres años en superar los 70 millones de descargas, Temu lo consiguió en pocos meses, según Forbes. El informe State of Mobile 2025 de Sensor Tower dice que también se convirtió en la aplicación de compras más descargada a nivel mundial en 2024. Hoy ocupa la primera posición en apps de tiendas en nuestro país, por delante de SHEIN y Wallapop, y tanto en dispositivos de Apple como de Android, de acuerdo con el ranking de App Figures.

La empresa no proporciona datos demográficos de sus consumidores ni de sus operaciones en nuestro país, pero los analistas de Semrush revelaron en un informe reciente que el perfil de comprador español es el de una mujer (el 59,8% de sus usuarios), entre 25 y 34 años (22,5%), con ingresos bajos (65,1%) y sin título universitario (49,2%). España es, además, el quinto mercado de Europa en cuanto a número de visitas a Temu, principalmente a través de su app (70,03%), según los datos de Semrush.

Más allá de la gamificación de las ventas

En Australia han atribuido a esta tienda online los trucos psicológicos que llevan a la adicción al juego, en Reino Unido dicen que es “tan adictiva como el azúcar” y en EEUU aseguran que es “como si Amazon y TikTok tuvieran un bebé”. En China, estos analistas aseguran que lleva el mismo camino que otra web de la misma empresa, Pinduoduo, donde comparan la experiencia del usuario con la tragedia de Sísifo, condenado a empujar cuesta arriba una piedra pesada, solo para verla caer ladera abajo nada más llegar a la cima.

Temu va un paso más allá de la tienda de moda ultrarrápida SHEIN, al vender productos de todo tipo de sectores, así como en su estrategia de venta. Su sello de identidad son unos precios tan bajos que saltan a la vista, acompañados de juegos y recomendaciones para conseguir ofertas que envuelven toda la experiencia de compra. “Acceder es como quedar arrinconado en una conversación con una IA que te está presionando para que avances por estanterías infinitas de productos para venderte, ahora mismo, con cada vez mejores ofertas, promociones encadenadas y contadores de descuentos”, denuncia New York Magazine. “En el plazo de un minuto, la oferta para comprar siete productos por uno cambia a una de seis ítems por cuatro; mientras, se acumulan los ‘regalos’ en tu bandeja de entrada y te invitan a participar en pseudojuegos sacados de un casino”.

Se refieren a una ruleta de la fortuna y a un acuario donde conseguir comida para un pececito y que así el próximo producto salga gratis. También hay descuentos a cambio de que tus contactos abran su propia cuenta y “rondas” de oportunidades contra el reloj. Es la versión ligera de lo que ha hecho la empresa matriz, Pinduoduo. Los analistas de China Talk probaron la experiencia de compra para averiguar cuánto se tardaba en conseguir un descuento significativo. “Llegar a esa cantidad en 24 horas se vuelve cada vez más difícil, requiere abrir la aplicación varias veces al día e involucrar a un montón de contactos. Está claro que es una manera de simular la retención de usuarios y de ganarlos fácilmente”, denuncian.

Del juego a la adicción a las compras

“Hay plataformas que utilizan esa estimulación más visual para llamar la atención, los mensajes en cuanto te das de alta y te mandan correos, te mandan suscripciones, y además están muy presentes en redes sociales”, afirma a elDiario.es la psicóloga Luna Fernández, especializada en adicciones, desde la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata (APAL). “Los dispositivos móviles e Internet, con un acceso muy fácil a productos, al final hacen que sea muy cómodo y eficaz, y eso también refuerza un ambiente de consumo constante”.

Los patrones oscuros no son errores. Están diseñados cuidadosamente con un amplio conocimiento detrás sobre la psicología humana y no tienen en cuenta los intereses de los consumidores Harry Brignull — Fundador de Dark Patterns

Fernández hace alusión a las técnicas utilizadas por la gran mayoría de las tiendas online en todo el mundo, los “patrones oscuros”. Son estrategias invisibles que logran que el usuario pase más tiempo o consuma más productos en una determinada plataforma. Así lo ha estimado la Unión Europea, que ha acusado a los dueños de Temu y de SHEIN de utilizar “prácticas comerciales agresivas”. Entre ellas se encuentran el uso de ventanas emergentes que incitan a no cerrar la aplicación, contadores para presionar al usuario a que termine la compra o ejemplos de correos para confirmar un pedido que nunca se hizo.

“Los patrones oscuros no son errores. Están diseñados cuidadosamente con un amplio conocimiento detrás sobre la psicología humana y no tienen en cuenta los intereses de los consumidores”, denuncia el diseñador de experiencias de usuario, Harry Brignull en The Verge. Brignull también es el fundador de Dark Patterns, una web especializada en denunciar las páginas web que emplean diseños engañosos para manipular a los usuarios. En su “paseo de la vergüenza” comparten multitud de ejemplos.

La organización suiza Public Eye, que investiga y denuncia desde hace varias décadas el impacto que las marcas de su país tiene en otras naciones en vías de desarrollo, estudió a finales de 2022 una serie de “patrones oscuros” empleados por diferentes comercios online de todo el mundo. SHEIN lidera el ranking de su estudio con 18 estrategias presentes en su web, seguida de Aliexpress (China), Amazon (EEUU) y La Redoute (Francia). “Este tipo de interfaces buscan desorientar al usuario para que tome o evite tomar una decisión determinada”, denuncia la organización. “Es un objetivo comercial: con los patrones oscuros, las tiendas influyen en el comportamiento del usuario y le incitan a hacer más compras y más rápidas, así como compartir más datos personales”.

La Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en inglés) también ha acusado a la marca china de “avergonzar” a sus clientes con estrategias que les hacen sentirse mal por perder la oportunidad de comprar un producto en concreto. BEUC considera que el uso de “prácticas comerciales injustas” puede derivar en “consecuencias negativas serias para los consumidores y la sociedad en su conjunto”.

“Marea a los usuarios con tantos anuncios y tantas ventanas emergentes que para una persona que busque algo en concreto va a ser muy difícil superar todas esas trampas

¿Qué son exactamente estos patrones oscuros? Son la lista de productos similares que aparecen en tu carrito de compra cuando ya habías elegido uno, los avisos para que añadas un ejemplar más para obtener envío gratuito, ventanas emergentes ofreciendo descuentos con minutos de caducidad (porque no podemos saber si son verdad), la obligación de crear una cuenta de usuario para completar una compra, la sugerencia de suscribirse a un boletín en el momento de pagar o la dificultad para borrar la cuenta personal si así lo quiere el consumidor.

La web de SHEIN, dicen los investigadores, “marea a los usuarios con tantos anuncios y tantas ventanas emergentes que para una persona que busque algo en concreto va a ser muy difícil superar todas esas trampas”. El problema, alertan desde Public Eye, es que el uso de esos patrones funciona. “Los consumidores son entre dos y cuatro veces más proclives a tomar una decisión concreta en un contexto en que se aplica esta estrategia”, porque las webs “pueden espaciar y ocultar determinada información, llevar al consumidor en una dirección concreta” a través de ofertas y promociones.

Estrategias de marketing basadas en nuestros propios datos

“Cada uno de nuestros movimientos en línea deja un rastro de datos y este constituye el tesoro de los analistas de marketing, que pueden evaluar de inmediato el efecto del más mínimo diseño o ajuste estructural en un sitio web”, denuncia el informe. “Todo aquello que aumenta las ventas, mantiene a los consumidores en una página determinada durante más tiempo o proporciona datos personalizados más aprovechables es implementado por los equipos de marketing”.

Desde APAL, la psicóloga Luna Fernández explica que la adicción a las compras responde a un impulso incontrolable y que viene muy influenciado por la gratificación inmediata. “El objeto de adicción no es el producto que se compra, sino la compra en sí”, explica Fernández. Y añade que uno de los factores en el caso de las adquisiciones online es precisamente la facilidad de acceso: “Eso es muy importante, pero también lo es la privacidad. Nadie se entera de que puedes estar comprando cantidades desorbitadas”.

El objeto de adicción no es el producto que se compra, sino la compra en sí Luna Fernández — Psicóloga de APAL

El resultado son cintas transportadoras llenas de bolsas naranjas con el logo de la empresa china en centros de distribución de diferentes puntos del mundo, con trabajadores de logística lamentando la sobrecarga de trabajo. Al otro lado, usuarios de redes sociales lamentan que los repartidores se dediquen a grabar esos videos en vez de asegurarse de que los paquetes lleguen a tiempo. Para Paqui, las dos semanas de plazo de envío —ahora que nos hemos acostumbrado a las entregas ultrarrápidas— no han supuesto un problema: “Siempre me llegaron en el plazo que indicaban y, en cualquier caso, nunca he tenido premura en recibirlos, salvo en artículos que fueran de utilidad”.

Esto no es una anécdota

“No son solo tiendas. Son plataformas respaldadas por la tecnología que están cambiando la naturaleza del negocio”, escribe John Deighton, profesor emérito de la Escuela de Negocios de Harvard. Marcas tradicionales como General Motors o incluso McDonald’s, dice Deighton, confiaban en la adquisición de marcas de fabricantes o en una cadena de franquicias para distribuir su producto, pero “SHEIN y Temu dejan que la tecnología haga ese trabajo”. Si la primera cuenta con una red de 6.000 fabricantes en China, la segunda ya ha integrado a 100.000, según datos del analista.

La empresa aterrizó en Europa en 2023 solo un año después que en EEUU. Allí ya ha emitido anuncios en dos finales de la Superbowl —unos siete millones de dólares por 30 segundos— y ha desplegado una campaña de 15 millones de dólares en cupones para canjear por productos. Según datos proporcionados por la empresa a elDiario.es, Temu ya está presente en 90 mercados de todo el mundo, incluidos los 27 países miembros de la UE. Y si irrumpió en nuestras casas a través de productos baratos para el hogar, hoy ya oferta desde comida preparada o bebidas energéticas hasta detergente, juguetes para mascotas o productos de limpieza, y no solo de productos chinos, porque acaba de invitar a vendedores de España, EEUU, Reino Unido, Alemania o Francia a ofrecer directamente sus productos a los consumidores europeos.

La empresa asegura que, según datos de una encuesta encargada a Ipsos, el 77% de los usuarios españoles recomienda la plataforma, en especial por sus “precios competitivos y su atractiva relación calidad-precio”. Según este sondeo, el factor más determinante para los consumidores en nuestro país es el precio (61%), seguido del envío gratuito (55%) y la facilidad para devolver la compra (25%). Además, casi el 80% de los usuarios de esta tienda valora la realidad entre el precio y la calidad de los productos. De momento, su lema en todo el mundo es el mismo: “Compra como un millonario”, apelando a la idea de que los ultrarricos pueden comprar en grandes cantidades sin preocuparse del coste. Solo habría que preguntar a los millonarios si ellos realmente compran así.