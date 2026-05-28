“La mayoría se ofende y no te vuelve a llamar”: el eterno conflicto de Nicolas Cage con varios directores de Hollywood

Nicolas Cage está de promoción. El actor de Hollywood, que se cambió el apellido bajo inspiración de un personaje de Marvel, cumplió su sueño de ser un superhéroe. Lo hace en Spider-Noir, la nueva serie disponible desde el 27 de mayo en Prime Video en la que interpreta a Ben Reilly, un investigador privado que es en realidad un clon genético de Peter Parker, el hombre detrás de Spider-Man.

El actor ganador del Oscar ofreció una entrevista al diario The New York Times en la que tuvo tiempo de repasar algunos de los momentos más importantes de su extensa trayectoria en la industria del cine. Fue en este encuentro en el que reveló el conflicto con algunos directores que lo persigue desde hace varios años.

“David O. Russell me ofreció una película hace muchísimo tiempo. Era una buena película, me la ofreció y dije que no, y es el único director al que le dije que no que después me ofreció otra película”, empezó a explicar Cage. El actor puso sobre la mesa el resentimiento que sienten algunos cineastas hacia aquellos intérpretes que alguna vez rechazaron uno de sus proyectos.

“La mayoría se ofende y no te vuelve a llamar”, añadió. Y dio nombres. “Me pasó un millón de veces. Me pasó con Christopher Nolan, con Woody Allen, con Paul Thomas Anderson. No me vuelven a llamar”. Cage continuó explicando que la película que Nolan le había propuesto era Insomnia (2002), que terminó con un elenco liderado por Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank.

En la piel de John Madden

En el caso de Russel, la segunda oportunidad para Cage llegó con Madden, biopic del entrenador de fútbol americano y comentarista John Madden que ya rodó y que llegará a los cines en noviembre de este año. “Fue un gesto muy amable por su parte devolverme la llamada e invitarme de nuevo, y no quería decirle que no otra vez porque le tengo un gran respeto a su talento”, confesó el actor en la misma entrevista.

Sin embargo, ponerse en la piel del entrenador no fue nada fácil para él, que decidió seguir el consejo de unos de los grandes artistas de nuestra historia. “Fue un gran reto. No me imagino a mí mismo cuando pienso en John Madden. Así que pensé: ‘Ok, ¿cómo puedo salir de mi zona de confort?’. Eso es lo que me dijo David Bowie. Le pregunté: ‘¿Cómo te las arreglaste para reinventarte constantemente?’. Me respondió: ‘Nunca me sentí cómodo con nada de lo que hacía’”.

El hijo del carpintero (2025) y Gunslingers (2025), las dos últimas películas de Nicolas Cage que se estrenaron en cines el año pasado, no recibieron buenas críticas. Habrá que esperar para ver cómo se recibe su interpretación en Spider-Noir y Madden, sus dos grandes proyectos de este 2026.