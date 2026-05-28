Las edades del amor

Tres momentos en la vida de dos personas. Una escritora y un traductor. Y la escritora, en la vida real, habla de sus personajes y de la traducción. “Escribir el libreto de una ópera era mi sueño. Siempre me interesó la traducción, trabajo con los traductores de mis novelas, y participar de la creación de una ópera es el summum de la traducción” dice Ariana Harwicz, la autora de Matate, amor, la novela que dio lugar al film de Lynne Ramsay presentado el año pasado en Cannes, y quien escribió el libreto de Dementia, la ópera encargada por el Teatro Colón que se estrenará el próximo domingo 31 de mayo, a las 17.

El compositor de la música es Oscar Strasnoy, otro argentino de notable trayectoria en el exterior. Y el encargo, en rigor, es el primero en toda la historia del teatro que se realiza en forma conjunta a los autores de música y libreto para que creen una obra totalmente nueva. Una comisión anterior, en 2014, también tuvo a Strasnoy como protagonista pero su libreto era una adaptación de un texto preexistente de William Faulkner. Y el otro antecedente fue en 1995 cuando Sergio Renán le pidió a Gerardo Gandini que compusiera una ópera sobre La ciudad ausente de Ricardo Piglia. Aunque el escritor trabajó codo a codo con el compositor (¿el traductor?) en la construcción del libreto, también en este caso el texto basal ya existía desde antes. En este caso, por otra parte, el proyecto contó desde el principio con la participación como director de escena de Mariano Pensotti, una de las figuras más destacadas de la escena teatral actual.

“Estaba trabajando en un proyecto para el CETC (Centro de Experimentación del Teatro Colón) sobre un texto mío, Los degenerados, cuando me llamó Telerman para ofrecerme este proyecto”, cuenta Harwicz. Strasnoy, por su parte, tenía ya una trayectoria considerable en Buenos Aires. Además de Requiem había presentado Gedichte en el CETC y años más tarde, en ese mismo ámbito, una suerte de conferencias performáticas. Y también se había visto Cachafaz, sobre la obra de Copi, en el Teatro San Martín. El barítono Víctor Torres, el recordado protagonista de esa obra, será esta vez quien encarne al Traductor de 75 años. El de 25 será Sebastián Angulegui y el de 50 Alejandro Spies. Las tres escritoras estarán en manos de Florencia Burgardt, Daniela Tabernig y Mónica Ferracani.

“Algo que me preocupó ya desde que comencé a escribir óperas fue salir de la endogamia. De esos estrenos de obras para cuatro o cinco instrumentos donde el 80% del público eran compositores y el 20% restante eran las madres o las tías de los compositores y sus novias o los novios de las compositoras. La ópera me permitió tener un público de gente real; de civiles”, explica Strasnoy. “Trabajar con una escritora viva me resultó apasionante. Ver como la música debía adaptarse a las palabras y, a veces lo contrario, cómo el texto se transformaba para acomodarse a una necesidad musical. Me resultó fascinante el estilo de Ariana, no sólo por la temática sino también por el ritmo, por la dureza de sus consonantes, por la violencia contenida”. Con dirección musical de Tito Ceccherini –el mismo que dirigió y grabó en disco Kuleshov, de Strasnoy, junto con el gran pianista Alexandre Tharaud– y la participación de la Orquesta Estable del Colón, Dementia subirá a escena en otras tres funciones además de la del estreno, el martes 2 de junio, el jueves 4 y el sábado 6, todas ellas a las 20. El diseño de escenografía y vestuario es de Mariana Tirantte y el de iluminación corresponde a Matías Sendon. Obra sobre el paso del tiempo y el amor –“no las florcitas y los volados”, aclara Harwicz–, esta ópera significó para ella “abandonar una zona de comodidad, en la que no tengo que preguntarle nada a nadie. Y eso fue extraordinario. Volviendo a la traducción, ver como cada uno de nosotros traducía al otro”. “Me interesa la literatura. Me interesan los textos. Y estoy acostumbrado a trabajar con escritores. Pero no a que estén dispuestos a entrar en un universo diferente; a que se entreguen a la música”, remata Strasnoy. “Pero con Ariana todo fue musical desde el comienzo.”

DF/MF