El Departamento de Justicia de EE.UU. abre una investigación penal contra E. Jean Carroll, quien demandó a Trump por violación

El Departamento de Justicia inició una investigación penal contra E. Jean Carroll, la escritora que acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haberla violado a mediados de la década de 1990, informa la CNN.

La investigación se centra en determinar si Carroll cometió perjurio en un testimonio vinculado a dos demandas civiles que ganó contra Trump: una relacionada con sus alegaciones de que él abusó sexualmente de ella en unos grandes almacenes de Nueva York, y otra por difamación presentada en 2019, explicó la fuente, quien solicitó el anonimato para hablar sobre una investigación en curso.

El inicio de esta investigación —la cual está siendo dirigida por la Fiscalía Federal de Chicago— no implica necesariamente que se vayan a presentar cargos contra Carroll, informa The New York Times.

Desde el año pasado, el Departamento de Justicia bajo la administración de Trump ha emprendido una serie de investigaciones contra los adversarios del presidente y, en algunos casos, ha presentado cargos penales.

Según NYT la actuación de los fiscales se basa en una declaración realizada bajo juramento en 2022 por la excolumnista de la revista Elle, en la que afirmó no haber recibido financiación externa para su demanda. Posteriormente, sus abogados revelaron que Reid Hoffman, el multimillonario cofundador de LinkedIn, había sufragado parte de sus gastos legales.

En mayo de 2023, un jurado dictaminó que Trump había agredido sexualmente a Carroll y la había difamado al mentir, aunque determinó que no la había violado. En enero de 2024, otro jurado falló que Trump la había difamado nuevamente y le ordenó pagar 83,3 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

El fiscal general interino, Todd Blanche —quien actuó con celeridad para cumplir las exigencias de Trump desde que sucedió a su predecesora, Pam Bondi— fue apartado de la investigación del Departamento, dado que trabajó como uno de los abogados personales de Trump en los recursos de apelación relacionados con el caso Carroll.