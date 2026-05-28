Una investigación alerta de una relación creciente entre la UE y empresas vinculadas al genocidio en Palestina

El informe “Las puertas de entrada de la tecnología del genocidio a Europa”, impulsado por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo y las organizaciones SUDS, NOVACT e Irídia–Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, alerta de una relación creciente entre la UE e Israel en materia militar y de seguridad desde octubre de 2023.

La investigación, a la que tuvo acceso elDiario.es antes de su publicación, denuncia que “Europa facilita que empresas vinculadas al genocidio en Palestina operen en el mercado europeo” y detalla cómo la UE es “un destino estratégico para la actividad empresarial israelí”, con la entrada de “empresas militares, de ciberseguridad, vigilancia, drones e inteligencia artificial vinculadas a la ocupación, el apartheid y el genocidio en Palestina”.

A lo largo de noventa páginas el equipo investigador señala nueve vías de penetración en la UE y Reino Unido de “empresas israelíes cómplices, con protagonismo o cuya tecnología fue utilizada en el genocidio de Palestina”.

El informe identifica una veintena de empresas israelíes del sector de la defensa tecnológica que se han consolidado en el mercado europeo en los últimos dos años.

Lo hacen mediante una arquitectura diversificada que combina “la creación de filiales y subsidiarias, la compra de empresas europeas, la participación en estructuras supranacionales como la OTAN, el acceso a instituciones y fondos europeos de investigación, y acuerdos bilaterales con Estados con marcos reguladores más laxos”.

El cambio de nombre o la creación de filiales en territorio europeo, por ejemplo, es utilizado para canalizar ventas de armamento y esquivar controles. También hay financiación europea en materia militar hacia Israel que se enmascara como cooperación científica, a través de institutos tecnológicos y universidades.

Por ejemplo, fabricantes de armamento israelíes “como Elbit Systems o Israel Aerospace Industries se están beneficiando de subvenciones públicas europeas”.

El informe identifica una veintena de empresas israelíes del sector de la defensa tecnológica que se han consolidado en el mercado europeo en los últimos dos años. Entre ellas destacan Israel Aerospace Industries (IAI), Elbit Systems, XTEND Defense, NextVision o Cyberbit.

También menciona que en el año 2025 el Ministerio del Interior español renovó su colaboración con Cellebrite, empresa que, según la investigación, recopiló datos de los teléfonos de miles de personas palestinas capturadas y secuestradas.

Hay financiación europea en materia militar hacia Israel que se enmascara como cooperación científica, a través de institutos tecnológicos y universidades.

El rearme europeo como vía

El informe señala que el plan de rearme europeo, el aumento del gasto militar exigido por la OTAN y la expansión de la Alianza Atlántica favorecen a empresas vinculadas al ecosistema israelí.

Instrumentos como el Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA), el NATO Innovation Fund o la NATO Support and Procurement Agency operan como aceleradores de esta integración.

“La UE usa la tecnología israelí para avanzar en los planes de rearme”, afirma el informe. Por ejemplo, indica que fabricantes de armamento israelíes como Elbit Systems o Israel Aerospace Industries se están beneficiando de subvenciones públicas europeas.

La guerra de Ucrania

La guerra en Ucrania es otra vía de penetración de las empresas israelíes, que entran a Europa del Este a través de contratos, alianzas industriales, plataformas de innovación y redes de producción. La guerra en Ucrania “sirve como espacio de pruebas, validación y proyección comercial”, refuerza la posición de estas empresas ante la OTAN y “facilita nuevas oportunidades comerciales”.

“El testaje de armamento y tecnología en Ucrania, así como el establecimiento de alianzas militares en ese país, abren la puerta a contratos con la OTAN”, subraya el informe.

Alemania

Alemania es otra vía de entrada clave, como epicentro del lobby militar israelí en territorio europeo. “Alemania quiere tecnología militar israelí para rearmarse y expandir su industria militar”, señala el informe.

Para ello, además de los contratos, hace uso de estructuras de influencia, como la European Leadership Network o Israel Defence and Security Forum.

Compañías con vinculación con el genocidio abren filiales comerciales, adquieren empresas o crean plantas de producción de armamento y desarrollo tecnológico en las principales capitales europeas Informe 'Las puertas de entrada de la tecnología del genocidio a Europa'

Ferias

La participación en ferias de tecnología y ciberseguridad es otro mecanismo para acceder a la UE. Israel expande su industria militar a través de embajadas en hubs tecnológicos de la OTAN (como Estonia), en ese tipo de ferias y en el establecimiento de acuerdos entre agencias de internacionalización e innovación con contrapartes europeas.

Lugares como Barcelona, Bruselas, Madrid, Londres, Núremberg o Praga permiten a empresas israelíes “presentarse como actores civiles e innovadores, mientras ocultan sus vínculos con la industria militar y de vigilancia”.

Chipre

Chipre apuesta por la búsqueda de inversión extranjera para convertirse en una StartUp Nation inspirada en el modelo israelí.

El informe la señala como una plataforma que favorece el aterrizaje gradual de empresas israelíes, gracias a “ventajas fiscales, la proximidad geográfica, la flexibilidad reguladora y la falta de control efectiva de los productos de cibervigilancia”, lo que “facilita la creación de estructuras opacas”.

El cambio de nombre o la creación de filiales en territorio europeo, por ejemplo, es utilizado para canalizar ventas de armamento y esquivar controles.

Luxemburgo

Luxemburgo se está consolidando como plataforma de lanzamiento para empresas. Uno de los casos paradigmáticos es NSO Group, fabricante del software espía Pegasus. Esta empresa israelí “ha sido ampliamente denunciada por organizaciones de derechos humanos de todo el mundo por desarrollar y comercializar una tecnología de espionaje imposible de controlar”.

Cèlia Carbonell, de Irídia, explica que NSO Group “opera desde Luxemburgo a través de una estructura global compleja, fragmentada y deliberadamente opaca, con sociedades holding y filiales que permiten al grupo moverse entre jurisdicciones y esquivar regulaciones estrictas”.

Cambio de marca y filiales

Otra vía es la compra de empresas europeas, la creación de nuevas filiales o el cambio de marca. De ese modo compañías israelíes logran operar en la UE, acceder a financiación europea y presentarse como actores europeos legítimos.

“Empresas con vinculación con el genocidio contra el pueblo palestino abren filiales comerciales, adquieren empresas o crean plantas de producción de armamento y desarrollo tecnológico en las principales capitales europeas”, advierte la investigación.

Como ejemplo, menciona el caso de Intracom Defense-IAI, que participa actualmente en quince proyectos del Fondo Europeo de Defensa. Siete de ellos fueron adjudicados después de la venta de esta empresa a la israelí IAI y del inicio del genocidio en Gaza, en octubre de 2023.

Aunque Intracom Defense está registrada y tiene su sede en Grecia (y también cuenta con presencia griega en su consejo de administración), sus registros financieros de 2024 muestran que el 94,5 % de las acciones son propiedad de IAI que, según los últimos registros de la empresa israelí, posee el 100% de los derechos de voto en Intracom.

Fabricantes de armamento israelíes 'como Elbit Systems o Israel Aerospace Industries se están beneficiando de subvenciones públicas europeas'.

Programas de financiación europeos

Otra vía de entrada son los programas de financiación europeos, especialmente Horizon Europe y el European Defence Fund, que funcionan como puerta de acceso institucional. De este modo, la financiación europea en materia militar hacia Israel se enmascara como cooperación científica a través de institutos tecnológicos y universidades.

Barcelona como hub

Por último, el informe señala como novena vía de penetración en Europa el uso de Barcelona como hub tecnológico de empresas de ciberseguridad israelíes o vinculadas a su ecosistema.

El equipo investigador indica que en Cataluña se ha impulsado “el reclutamiento de profesionales para startups israelíes que operan en Barcelona, replicando modelos de negocio y prácticas similares a las empleadas en Palestina”.

Derecho internacional

En sus conclusiones, el informe subraya la obligación de la UE y de sus Estados miembros de “prevenir el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como de no contribuir directa ni indirectamente”, tal y como indica el derecho internacional y sus tratados.

Las organizaciones impulsoras de la investigación, así como el propio informe, solicitan para ello una serie de medidas a través de las cuales la UE prohíba, sancione, vigile y evite relaciones comerciales que refuercen el entramado militar industrial israelí.

Entre ellas, recomiendan “introducir cláusulas vinculantes en la contratación pública europea para excluir a empresas implicadas en vulneraciones graves de los derechos humanos, con mecanismos de verificación y control basados en fuentes fiables”.

También piden sanciones específicas contra Israel y las entidades implicadas y un embargo integral de armas a Israel, “incluidas las tecnologías de doble uso, con medidas para prevenir la elusión, es decir, para evitar que pueda sortearse mediante intermediarios o vías indirectas”. Asimismo solicitan más supervisión a empresas y actores financieros e “imponer transparencia y auditoría en acuerdos tecnológicos y militares, para detectar cambios de nombre y estructuras opacas”.